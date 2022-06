Carlo Conti e Francesca Vaccaro, ecco come hanno festeggiato i dieci anni di nozze

Ieri Carlo Conti e Francesca Vaccaro hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio. Il conduttore aveva già anticipato il dolce evento ritornando alla mente al periodo in cui era fidanzato con Francesca e alle sue indecisioni sul restare scapolo d’oro per sempre o sposarsi. Poi la scelta che gli ha cambiato la vita e il giorno del matrimonio vissuto come l’inizio del vero amore, della famiglia, della vita. Carlo Conti infatti divide il tempo tra il prima e il dopo Francesca. “16/6/2012 Carlo & Francesca i primi 10 anni di matrimonio!!! 10 anni d’amore, di vita , di famiglia” ha scritto Carlo Conti pubblicando la simpatica foto di loro sue sposi nella 500 scura. Quell’auto è sempre con loro ma adesso è ancora più divertente andare in giro perché sono in tre, c’è anche il piccolo Matteo.

Carlo Conti: “Sempre noi, stesso amore, stessa 500 + Matteo”

“16 giugno 2012 – 16 giugno 2022 …. 10 anni di noi! Qualche ruga in più, qualche chilo in più, qualche capello bianco in più … ma anche tanto amore in più insieme a Matteino” ed è Francesca Vaccaro a scrivere una dedica che è tanto vera. E’ lei a pubblicare le foto del loro giorno speciale, di come hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio con le persone più care. Insieme alla famiglia non sono mancati Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, amici da sempre di Conti, dei veri fratelli.

Le foto pubblicate sui social da Francesca Vaccaro raccontano come hanno festeggiato il decimo anniversario di matrimonio ma come sempre entrambi discreti non aggiungono altro. Bellissima Francesca nel suo tailleur chiaro; commenta che ha qualche chilo in più e qualche ruga in più ma è sempre più bella. Dolcissimo Carlo Conti commenta a sua volta il post della moglie con un semplice ma dolcissimo e allegro: “Amoreeeeeeeeeeeeee”. Auguri a loro che sono una famiglia stupenda.