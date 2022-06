Luisa Ranieri e Luca Zingaretti festeggiano l’anniversario di matrimonio dopo il concerto di Vasco

Ieri sera Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono scatenati insieme al concerto di Vasco Rossi, a Bari, oggi festeggiano più innamorati che mai il loro anniversario di matrimonio. Felici come due ragazzini ieri sotto il palco del loro cantante preferito, Luisa Ranieri e Luca Zingaretti non si sono risparmiati tra urla ed emozioni. Non hanno smesso di saltare ogni volta che era possibile, poi felici hanno ricevuto il saluto di Vasco. Oggi è un gran giorno, i due attori celebrano il loro amore, la loro unione, i 10 anni di matrimonio. E’ la Ranieri a pubblicare la foto di un bacio durante l’allenamento e a scrivere: “10 anni di matrimonio e 18 insieme. Tanta roba!!!” niente di romantico ma di molto concreto, come il loro amore, quello che hanno creato insieme.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti si sono sposati in Sicilia con rito civile

Era il 23 giugno 2021 e il sì in Sicilia è arrivato a un anno dalla nascita della primogenita, Emma. Poi nel 2015 è nata Bianca e Zingaretti ha sempre fatto in modo di difendere da tutto e tutti la sua famiglia tutta al femminile.

48 anni Luisa Ranieri, 60 anni Luca Zingaretti ma nessuno dei due sembra avere quell’età. Oggi festeggiano 10 anni di matrimonio. Il sì con rito civile al castello di Donnafugata e quel sì sono pronti a dirlo ogni giorno per tutta la vita. Sono sempre stati molto riservati ed è infatti raro che mostrino qualcosa della loro vita privata sui social. Per il decimo anniversario di nozze la foto, le parole d’amore, la gioia al concerto di Vasco, sono un regalo anche per i fan di entrambi. “Quando l’ho incontrato avevo 28 anni e lui 42. Mi sono sentita presa per mano. E’ stato un po’ la figura paterna che non avevo avuto, ma allo stesso tempo è stato l’amante e il fidanzato migliore che potessi avere”.