Che spettacolo Luisa Ranieri e Luca Zingaretti innamorati ad Anacapri (Foto)

Sono una delle coppie più belle ma anche più riservate del mondo dello spettacolo e questa volta Luisa Ranieri e Luca Zingaretti avvistati ad Anacapri sono stati disturbati dalle foto dei paparazzi. 57 anni lui, 45 lei, stanno insieme dal 2005 e sono sposati da sette anni e contro ogni previsione non stanno per niente superando la crisi del settimo anno. Anzi, Luisa e Luca sono sulla splendida isola da soli, senza le due bimbe, per dedicarsi un fine settimana in pieno relax, tutto per loro due. Un weekend a Capri è il desiderio di molte coppie, tante quelle vip che non si lasciano sfuggire l’occasione ogni estate ma non c’è dubbio che questo sia il periodo dell’anno più bello per godersi il sole e l’assenza dei tanti turisti che l’affollano in piena calda stagione.

LUISA RANIERI E LUCA ZINGARETTI SCELGONO ANACAPRI PER UN FINE SETTIMANA PIENO D’AMORE

E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della coppia in costume. Hanno scelto un weekend perfetto, ancora con tanto caldo e sole. Sono in versione fidanzatini senza le loro piccole Bianca ed Emma. Un fine settimana romantico ma hanno scelto i bagni ad Anacapri, insomma tutto il possibile per evitare i curiosi. Invece, li hanno ugualmente beccati e avvistati non solo con le coccole in spiaggia ma tra gli aperitivi vista mare, le cene ricche di complicità e il desiderio di scegliersi ancora una volta, ogni giorno dopo 15 anni.

LUISA RANIERI E LUCA ZINGARETTI LE FOTO SULLA RIVISTA DEL LORO FINE SETTIMANA AD ANACAPRI





I due attori si sono conosciuti 15 anni fa e da quel momento non si sono mai lasciati. Sono una delle coppie più invidiate, lei bellissima, lui affascinante, artisti di successo in ogni loro lavoro. Davvero nessuna crisi per loro, ma anche se ci fosse non lo direbbero di certo al gossip.