Massimiliano Allegri beccato con una donna misteriosa ma quanti problemi con l’ex

Più che parlare di sport con il nome di Massimiliano Allegri in estate è il gossip che si interessa al suo caso. Tornano le foto con una donna misteriosa, al mare, ma ci sono anche le indiscrezioni sui problemi con l’ex moglie. Ambra Angiolini ha archiviato da tempo la storia con Allegri ma i pettegolezzi che lo riguardano non mancano. Beccato su una splendida spiaggia in Sardegna i paparazzi lo hanno immortalato con accanto una donna misteriosa. Lei è in bikini giallo, non si conosce il suo nome, sono insieme in un prestigioso resort a Santa Margherita di Pula. Sui i nuovi amori di Allegri tutto tace mentre sulle vecchie storie, legami importanti come quello con l’ex moglie, Claudia Ughi, si sa fin troppo.

Massimiliano Allegri e l’ex moglie in tribunale

E’ sempre triste quando una storia d’amore finisce, è ancora più triste quando ci sono dei figli e si arriva in tribunale. Le indiscrezioni riportano che l’allenatore ha deciso di citare in tribunale Claudia Ughi perché avrebbe usato i soldi destinati al figlio per altri scopi. Sembra si parla di 200mila euro, sembra che lui versi all’ex 10mila euro al mese, come da accordo in tribunale. Tutto è iniziato nel 2017, dopo l’accordo per il mantenimento che ovviamente comprende tutte le spesse necessarie per il figlio. Nel 2021 Allegri avrebbe chiesto la riduzione dell’assegno a 5mila euro al mese perché disoccupato da due anni, ma la richiesta sarebbe stata rigettata dal tribunale perché la condizione economica di Allegri era rimasta la stessa.

Tra accuse e querele tutto appare triste. Una delle accuse sembra sia che l’ex abbia usato quei soldi anche per pagare la retta universitaria dell’altra figlia, che non è figlia di Allegri. Come riporta Sport Mediaset i legali difensori dell’ex del tecnico livornese hanno risposto: “Sarebbe come pretendere che in un ambito familiare composto da tre persone, una madre acquisti un maglioncino di minor pregio alla sorella rispetto a quello del fratello, solo perché il padre del secondo è più ricco”.