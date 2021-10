Ambra Angiolini risponde a sua figlia che l’ha difesa da Allegri e dal tapiro

Ambra Angiolini non aveva bisogno di un post per scoprire quanto è meravigliosa sua figlia Jolanda ma da ieri lo sanno tutti. Dopo la consegna del tapiro di Striscia la notizia, dopo che la sua storia finita con Allegri è arrivata sulla bocca di tutti, dopo la difesa di sua figlia, Ambra ha respirato tutto questo e possiamo solo immaginare il dolore e le emozioni, poi ha scritto la sua risposta, ma solo alla sua Jolanda. E’ solo lei che merita una replica ed è sempre e ancora una volta sua figlia che le mostra l’amore vero, quello che la sta già risollevando da un altro brutto momento. Molti penseranno che esistano problemi più gravi di un amore finito per un tradimento, certo che è così ma non ha chiesto Ambra Angiolini di finire in prima serata in tv con Valerio Staffelli che ridacchia perché l’uomo che amava l’ha tradita. Alle tante chiacchiere di chi in realtà non ama le donne ma vuole fare solo rumore ha risposto la giovanissima figlia di Ambra.

Nella notte il messaggio di Ambra Angiolini a sua figlia Jolanda

Jolanda Renga ha solo 17 anni ma con un solo post è stata capace di accusare senza offendere, di difendere sua madre dal tg satirico che ieri ha infierito sul suo dolore, di puntare il dito contro un uomo che Ambra credeva diverso. Quanto orgoglio per mamma Ambra che non a caso ha scelto una foto da bambina della sua Jolanda e ha scritto: “Gentile e coraggiosa… la mia stella Jolanda”.

Non è tutto, Ambra Angiolini ha un messaggio per sua figlia ed è un brano di Elisa, Promettimi.

“Promettimi che prima di dormire qualche volta non tutte le sere ti innamorerai e poco o tanto non ti accontenterai” ed è una madre che dice a sua figlia di credere ancora e sempre nell’amore ma di non accontentarsi. Le immaginiamo in un abbraccio, due donne meravigliose.

