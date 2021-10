Lo sfogo della figlia di Ambra Angiolini dopo il tapiro: “Mamma è stata tradita”

Sì, è finita davvero tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ed è un addio che non meritava il tapiro. E’ Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, a difendere la sua mamma, ma non solo lei. Jolanda rivela che Allegri l’ha tradita e che non è a sua madre che toccava ricevere il tapiro d’oro di Striscia la notizia. La notizia della fine della storia d’amore tra Ambra e Allegri è su tutti i giornali di gossip e fin qui potrebbe essere tutto normale, la Angiolini è un personaggio pubblico e seguita da tanti anni. La figlia di Ambra si scaglia contro chi infierisce sul dolore, Striscia la notizia ha sbagliato indirizzo. Jolanda non ha torto, il tapiro d’oro andrebbe a chi si è distinto per altri comportamenti e non a chi si è fidato dell’amore.

Jolanda Renga contro il tapiro d’oro ad Ambra Angiolini stende Max Allegri

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierato ai quattro venti ma è davvero necessario infierire?”.

La figlia di Ambra ha qualcosa da dire e lo dice nel modo giusto: “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ho condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso – poi conclude – E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone, non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”.

Ambra di certo starà soffrendo per il tradimento che Allegri sembra non abbia nemmeno giustificato ma sarà immensamente orgogliosa di sua figlia.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".