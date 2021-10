E’ finita tra Max Allegri e Ambra? L’ennesima indiscrezione su Chi

Che cosa sta succedendo tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini? Tra i due è davvero finita? Si tratta dell’ennesima indiscrezione che ci racconta della fine della relazione tra l’allenatore della Juventus e l’attrice. Non è la prima volta che succede: si dice che si siano lasciati, poi settimane dopo un’altra rivista pubblica delle foto in cui si vedono insieme. Ma cosa c’è di vero? Difficilissimo capirlo anche perchè Ambra e Max Allegri non si sono mai mostrati insieme sui social, per cui è davvero complicato provare a fare delle supposizioni, e ci possiamo affidare solo alle paparazzate e a quello che si legge sui giornali. Per la rivista Chi, non ci sono dubbi: questa storia è giunta al capolinea. Sulla cover della rivista Chi in edicola questa settimana, c’è proprio uno spazio dedicato all’allenatore e all’attrice, che a quanto pare, si sarebbero detti addio.

Le ultime foto di Allegri e Ambra insieme a metà agosto

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la storia è finita?

Nelle anticipazioni pubblicate sui social, si legge:

Per un amore che nasce uno che finisce: dopo quattro anni si è chiusa la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che Allegri sia sparito…

La fine della storia quindi, è stata sancita da una decisione dell’allenatore della Juventus che quest’anno ha sicuramente una agenda fittissima di impegni che forse non si trova con quelli dell’attrice, anche lei carica come non mai di lavoro? Ambra ha iniziato a lavorare anche in radio in questo autunno e forse la distanza si è fatta sentire ancor di più del passato. Tutte supposizioni chiaramente, quello che è successo possono saperlo solo i protagonisti di questa vicenda. Ne parleranno? Difficile ma staremo a vedere!

