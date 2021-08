Baci a colazione per Ambra Angiolini e Allegri paparazzati al bar sotto casa (Foto)

Le foto di Ambra Angiolini e Allegri sotto casa smentiscono ancora una volta le voci che volevano la coppia in crisi. Se hanno superato o meno periodi difficili lo sanno loro due ma dopo quattro anni sono sempre innamorati e lontani dai riflettori. L’attrice e l’allenatore della Juventus sono stati paparazzati a Torino, questa volta è Ambra che ha raggiunto Massimiliano Allegri a casa sua. Al mattino colazione al bar sotto casa ma le coccole non finiscono mai. Lei lo bacia, lui continua ad abbracciarla, altro che storia al capolinea. Colazione e coccole e Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri appaiono sempre pazzi l’uno dell’altra. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della coppia.

AMBRA ANGIOLINI E ALLEGRI INSIEME DAL 2017

Da sempre preferiscono vivere la loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti. Dallo scoop all’Argentario i paparazzi hanno sempre cercato la coppia che non si nasconde ma al tempo spesso evita con cure le dichiarazioni. Ambra parla più dell’ex compagno, Francesco Renga, che di Massimiliano Allegri. Il cantante è il padre dei suoi due figli, il loro legame è sempre forte anche se ovviamente ben diverso dal passato.

Ogni tanto l’attrice romana smentisce la separazione da Allegri ma non aggiunge altro, non parlano di nozze e nemmeno di convivenza, semplicemente sono felici. Lei a Brescia, lui a Torino, entrambi non desiderano sposarsi nella città dell’altro perché prima di tutti ci sono i figli. Intanto, si godono la loro favola d’amore. Dopo la dolce colazione i paparazzi li hanno persi di vista per poi ritrovarli di sera al rientro a casa con il sushi take-away per una serata da trascorrere con tutta tranquillità in casa lontano come sempre da tutti e soprattutto dai pettegoli.

Allegri intanto è di nuovo l’allenatore della Juventus, Ambra è rimasta accanto a lui anche nei momenti meno facile e felici.