Shakira avrebbe tutte le prove dei tradimenti di Piquè, pronta a vendicarsi

Sembra si metta davvero male per Gerard Piquè perché sarebbe vero che Shakira ha in mano un bel po’ di prove che confermerebbero non un tradimento ma molto di più. Sembrava una meravigliosa storia d’amore e in vece il finale è uno dei peggiori. E’ un sito spagnolo, informalia, che prova a raccontare cosa starebbe accadendo tra la cantante e il calciatore. Dopo 12 anni d’amore il colpo di scena, il tradimento. Sono poi arrivate le voci di chi sapeva che Shakira e Piquè fossero una coppia aperta. Cosa c’è di vero in tutto questo? Il difensore 35enne sarebbe stato beccato con la nuova fiamma, si racconta sia una giovane cameriera. A beccarlo con la 22enne gli investigatori ingaggiati dalla cantante. L’altro colpo di scena è che i tradimenti sarebbero davvero numerosi. Si vocifera che lui avrebbe avuto delle scappatelle già dopo un anno dall’inizio della storia con Shakira.

Finisce male tra Shakira e Gerard Piquè

“Shakira sapeva che a Piqué piaceva frequentare locali, andare alle feste, fare viaggi con gli amici, ma non immaginava che la tradisse di continuo” si legge sul sito di informazione spagnolo. Quindi un infedele seriale? I ripetuti tradimenti avrebbero esasperato lei che adesso è pronta a tutto perché avrebbe tutte le prove in mano.

C’è di mezzo l’affidamento dei figli, il tutto è davvero molto delicato. Shakira sembra voglia tornare a Miami ma Gerard non sarebbe d’accordo. “Se le richieste di Shakira non verranno accolte lei è pronta a vendicarsi in Tribunale, ha prove che potrebbero mettere davvero in imbarazzo Piqué. Lui ha trovato un nemico. Conosce bene Shakira e la rabbia e il risentimento che prova nei suoi confronti” scrive Informalia. Il gossip va anche oltre, pensa che Shakira abbia già un nuovo amore, ma questa è un’altra storia, la cantante è libera, single.