Violenta lite tra Shakira e Piqué, le urla in strada fino a perdere la voce

Arrivano altre indiscrezioni sulla fine dell’amore tra Shakira e Piqué e c’è chi riferisce di una violenta lite in strada. Urla della coppia fino al punto che lei avrebbe perso la voce e annullato i concerti. Sono gli ultimi pettegolezzi che riguardano l’addio tra Shakira e Piqué. Purtroppo sono finiti in un ciclone mediatico che non avevano previsto. La cantante, infatti, dopo avere confermato la separazione dal calciatore aveva chiesto rispetto per i loro figli. Si sono separati dopo 12 anni d’amore, sembra a causa di presunti di tradimenti di Piqué, ovvio che la curiosità dei tabloid spagnoli e non solo sia molto alta. Sono tante le indiscrezioni sul loro conto venute a galla solo oggi e ovviamente nessuna è stata confermata ma adesso dalla Spagna arriva anche altro, informazioni inedite della giornalista Silvia Taules.

Una lunga lista di tradimenti di Piqué?

Così si vocifera a Barcellona, dicono che lui la tradisca da anni. Dicono che nel 2017 hanno superato una lunga crisi, sempre per lo stesso motivo. Inoltre, solo adesso arriva il pettegolezzo su una violenta lite in strada sotto gli occhi di tantissime persone. E’ in quella occasione che la cantante colombiana avrebbe perso la voce rendendo necessario annullare parte del suo tour. Ancora una volta l’ex coppia continua a tacere nonostante le notizie sul loro conto saltate fuori dal programma Salvame in onda su Tele 5. Era il 2017 ma ne parlano adesso, dopo 5 anni. Difficile che l’interesse per Piqué e Shakira svanisca in breve tempo. Ci sono anche i dettagli della presunta lite tra la gente, anche in quel caso lei avrebbe scoperto una infedeltà del compagno e dato un urlo così forte da danneggiare le sue corde vocali.

Possibile che una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo avesse così tanto da nascondere per una felicità che forse era solo apparente o necessaria per amore dei figli? Chissà se prima o poi ne sapremo di più.