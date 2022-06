Shakira e Piqué erano una coppia aperta? Le novità sono imbarazzanti

Si aggiungono nuovi dettagli all’addio tra Shakira e Piqué e le ultime indiscrezioni sono imbarazzanti. Dicono che Shakira e Piqué fossero una coppia aperta ma il vero imbarazzo a questo punto sarebbe dato dalla scelta della cantante: se erano una coppia aperta perché gridare al tradimento? In realtà la cantante colombiana non ha mai parlato di un’altra donna, di tradimento o di chissà cosa, si è limitata a lasciare il calciatore e a confermare con un comunicato che la loro storia era finita e che l’unico interesse era proteggere i figli. Anche Piqué non ha detto nulla, sono come sempre i soliti bene informati a parlare e lo fanno anche adesso. Sono o non sono una coppia aperta sarebbe affare loro ma Shakira e Piqué sono famosi, il loro amore ha fatto sognare per anni, tutti vogliono conoscere un po’ di dettagli, partecipare al loro addio.

C’è un’altra verità su Shakira e Piqué?

Si sono lasciati dopo 10 anni di relazione, dopo due figli e sarebbe stata lei a mettere fine a tutto dopo avere scoperto il tradimento con una giovanissima cameriera di cui lui si sarebbe davvero invaghito. E’ il giornalista spagnolo José Antonio Aviles che nella trasmissione tv “Viva la vida”, citando fonti come sempre vicine al calciatore, ha parlato di relazione aperta tra i due.

Sembra che la scelta di diventare una coppia aperta sia arrivata tre anni fa quando la cantante colombiana e il calciatore hanno dovuto superare una crisi. Sembra che quella decisione abbia salvato la coppia. Evidentemente tutto è andato bene fino a poche settimane fa.

La verità come sempre la conoscono solo i diretti interessati anche se altri raccontano che la famiglia è rimasta sorpresa dalla scelta proprio perché erano tutti a conoscenza della natura del rapporto tra Shakira e Piqué. Nessuna replica al momento e forse non arriverà mai.