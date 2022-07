Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in piena crisi, cosa sta succedendo?

C’è aria di crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Dicono che dormono separati ed è dai social che si scopre che forse la loro storia d’amore sta attraversando un altro momento di difficoltà. Rosa e Pietro si sono conosciuti e innamorati partecipando a Uomini e Donne, sono due volti noti della famosa trasmissione di Maria De Filippi, sono molto seguiti sui social ma sembra che qualcosa non stia andando nel verso giusto. Dicono che la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sia giunta al capolinea e sui social nessun dei due smentisce il pettegolezzo. In questo modo le voci su una crisi diventano sempre più insistenti.

Perché girano voci di separazione tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione?

Ovviamente sono i follower che hanno iniziato ad insospettirsi perché la Perrotta da un po’ di tempo non include mai Pietro nelle sue storie. Non c’è da tempo una foto insieme, ovviamente nemmeno sul profilo social di lui. Non sono distanti perché i figli invece trascorrono del tempo sia con la mamma che con il papà. Tutto è molto strano, in casa sembra che lui non ci sia mai.

Ovvio che non c’è nessuna ufficialità della notizia, è solo un pettegolezzo che però non viene fermato anche perché ci sarebbe anche altro. A parlare di una presunta rottura è arrivato anche Alessandro Rosica, ovvero l’Investigatore Social. Senza troppi giri di parole ha parlato di una crisi profonda, che il comportamento di entrambi nell’ultimo mese confermerebbe.

Rosica ha commentato: “Purtroppo è vero, c’è crisi. I due dormirebbero addirittura separati. Alla base della crisi non c’è stato nessun tradimento. In bocca al lupo. Tornate a farci sognare. Una delle poche coppie vere rimaste”. Sarebbe davvero triste la fine di questo amore, soprattutto per i due figli Mario Achille e Domenico Ethan. Rosa e Pietro stanno insieme dal 2017, il matrimonio non è mai arrivato, anche se era previsto nell’estate del 2019 ma gravidanze e covid hanno bloccato tutto. Speriamo non resti solo un sogno e che la burrasca passi presto.