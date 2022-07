Francesco Totti non ha preso bene la separazione? Il video della figlia fa scattare altre polemiche

Il video di Chanel Totti e le nuove indiscrezioni su Francesco Totti: sembra che lui non abbia preso bene la separazione da Ilary Blasi

Se subito dopo l’annuncio della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi il gossip era in gran parte contro la conduttrice alla ricerca di indizi di colpevolezza, adesso i pettegolezzi cambiano marcia. Anche il video e la frase su Tik Tok di Chanel Totti hanno contribuito ad accendere nuove polemiche. Dicono che Francesco Totti non abbia preso bene la separazione; dicono che sia stata Ilary Blasi a mettere la parola fine al loro matrimonio. In realtà si intuiva anche dai diversi comunicati. Chanel Totti, la secondogenita della coppia, forse ha voluto davvero inviare un messaggio a qualcuno o forse la scelta del brano Over the rainbow di Rhove era solo un caso, come la frase: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”. Per molti la figlia di Ilary e Totti ce l’ha con Noemi, la presunta nuova fiamma del papà.

Se i fan della coppia, i tifosi, il pubblico, continuano ad essere molto colpiti dalla separazione dei Totti, immaginiamo cosa stiano provando i tre figli, soprattutto i più grandi. Forse la frase di Chanel è davvero indirizzata a qualcuno, di certo non alla mamma perché sono tutti e tre in vacanza con lei a Zanzibar. Difficile che ce l’abbia col papà a cui è molto legata.

Intanto, sul settimanale Nuovo si parla di Totti che non si dà pace, che avrebbe confidato chissà a chi la sua rabbia per come è finita. Sembra che l’ex calciatore della Roma abbia fatto di tutto per restare con sua moglie: “Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto…”. Ed è sempre Alex Nuccetelli ad avere confidato che secondo lui la parola fine l’ha messa la conduttrice: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento – ma tutto era sempre più complicato – Lei spesso e volentieri gli rispondeva male – Era sempre arrabbiata e nervosa…”.