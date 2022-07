C’era un patto tra Totti e Ilary Blasi? “Che nessuno si facesse sorprendere con nuove fiamme”

C’era un patto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, avevano un accordo per tutelare la famiglia, per arginare tutto mentre la crisi forse era già diventata separazione. Nessuno doveva sapere che Ilary e Totti non stavano più insieme, una tutela necessaria soprattutto per i figli, una difesa dal gossip. Il patto era quello che nessuno dei due si facesse beccare con un altro o con un’altra. Non dovevano esserci foto, indizi, niente che confermasse la separazione o un tradimento. Mentre le indiscrezioni e la curiosità sull’ex coppia continuano a restare al centro dei pettegolezzi salta fuori la motivazione per cui Ilary Blasi e Totti qualche mese fa hanno smentito la crisi e hanno cercato di mostrarsi la famiglia unita di sempre. Dicono che erano sicuri non sarebbe uscito fuori nulla, poi si sa che prima o poi la verità sale a galla e non serve a nulla stare in silenzio. Ancora una volta è la rivista Chi a parlare delle verità negate, perché è il settimanale di Alfonso Signorini ad avere pubblicato le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi. Della paparazzata nessuno dei protagonisti ha detto una parola, ovviamente in questo caso il silenzio ha avuto lo stesso valore di una conferma.

Il patto tra Ilary Blasi e Francesco Totti

E’ un accordo che è saltato e che alla fine ha smentito Ilary e Francesco. “Totti ha negato fino alla noia una relazione con Noemi, al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media – scrive il settimanale di gossip – Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti”.

“Per questo si è molto arrabbiata quando ha saputo delle foto di Chi. Il patto era che nessuno si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme” sembra sia davvero così perché senza niente di concreto in mano il gossip avrebbe solo potuto ipotizzare, come accade sempre.

“Forse Totti senza quelle foto, avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio e a frequentare in segreto Noemi” ma è sempre Chi a supporre tutto.