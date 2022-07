Dopo le foto della rivista Chi arriva il primo commento di Noemi, la nuova compagna di Totti?

Il gossip d’estate è servito e in queste ore, si sta infiammando. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, quando Dagospia ha rivelato che ci sarebbe stato, nel tardo pomeriggio, un comunicato ufficiale di Totti e Ilary Blasi che avrebbe annunciato la loro separazione. Prima ancora delle parole dei due però, sono arrivate le anticipazioni delle foto che saranno pubblicate sulla rivista Chi nel numero di domani. Foto che dimostrerebbero come, Francesco Totti, ormai da mesi, frequenti un’altra donna. Nessuna novità a dire il vero, la donna in questione sarebbe la stessa di cui si era parlato a febbraio, quando era stata data da tutti i quotidiani principali, la notizia della rottura tra Ilary e Totti, poi smentita dalla coppia. La ragazza in questione è Noemi Bocchi, e pare che dai social, oggi, abbia deciso di commentare quanto sta accadendo. E’ bene fare una precisazione, d’obbligo. Non possiamo avere la conferma che il profilo dove è stata postata la storia, sia quello di Noemi. Nelle ultime ore infatti, sono spuntati come i funghi profili con nome e cognome della ragazza, per cui bisogna fare molta attenzione a queste notizie.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno chiesto rispetto per la loro privacy, per la loro famiglia, dopo la notizia della separazione ufficiale. Ed è per questo che sembra difficile pensare che Noemi, abbia deciso di postare proprio un genere di storia che non avrebbe molto senso. Con una foto in costume da bagno e un drink in mano, la Bocchi avrebbe scritto: “Zero chiacchiere”. Una frase criptica che potrebbe voler dire tutto e niente e che, come appunto abbiamo detto in precedenza, non è detto che sia stata scritta dalla vera Noemi.

Le immagini in questione, stanno spopolando in queste ore su molte pagine in cui si parla di gossip e chiaramente, stanno diventando virali. Quanto ci sia di vero, non è dato sapere.