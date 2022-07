Complotto e fake news: così Ilary Blasi e Francesco Totti negavano la separazione in corso

A pochi giorni dal debutto dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi partecipava a Verissimo con il piglio di chi ha intenzione di raccontare la verità, tutta la verità, di smentire le maldicenze, le dicerie, il becero gossip. Prima era toccato a Francesco Totti, con un video parecchio discutibile, l’ex capitano della Roma aveva etichettato le voci su una possibile separazione di Ilary Blasi, come fake news. Aveva invitato i giornalisti a smetterla di raccontare cose non vere, ribadendo che per l’ennesima volta, si stesse facendo del gossip sul suo conto, con storie che non corrispondevano al vero. Eppure Dagospia, Repubblica, il Corriere della sera, Il Messaggero, tutte le più grandi testate nazionali avevano raccontato, in modo diverso, della fine dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, pronti a dirsi addio. Poi era scoppiata la guerra in Ucraina, i lettori delle testate avevano puntato il dito contro chi continuava a dare spazio a questa vicenda, e il gossip, era passato in secondo piano. Il carico da dieci ce lo aveva messo Ilary Blasi, partecipando appunto a Verissimo e raccontando, che lei e Totti non stavano vivendo nessuna crisi, che per l’ennesima volta, come è successo in 20 anni di relazione, si stesse facendo gossip su qualcosa di inesistente. Aveva parlato di complotto, di una pessima figura che giornali e giornalisti stavano facendo. E poi ieri le foto, di Totti a casa della sua nuova compagna, le indiscrezioni della rivista Chi, il comunicato che conferma tutto. La fine di un amore che sembrava eterno, ma soprattutto la pessima figura di entrambi. Perchè si, avrebbero potuto smentire ma non lanciare il sasso, accusare i giornalisti di non saper fare il loro lavoro. Avrebbero potuto parlare di alti e bassi, come ci sono in tutte le coppie, di difficoltà da superare. E invece hanno negato, hanno smentito.

Ilary e Totti: finisce la favola d’amore

Non c’era, evidentemente, nessun complotto. C’erano foto, c’erano prove, c’erano cose concrete che forse, sono finite in secondo piano di fronte a un mondo che ci stava portando a fare i conti con una guerra, con problemi molto più seri. Poi arriva l’estate, il gossip che si infiamma, ed ecco tutta la verità o almeno, parte di questa verità. Già perchè se da un lato c’è la nuova fiamma di Totti, dall’altro ci sarebbe anche un amore segreto di Ilary. L’estate è ancora lunga e di cose da scoprire forse, ce ne saranno diverse.