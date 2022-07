Ilary, Totti e Noemi insieme già un anno fa: Alex Nuccetelli torna a parlare

E' ancora una volta Alex Nuccetelli a parlare di Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi

A quanto pare in questa storia, l’ex marito di Antonella Mosetti è un “testimone” d’eccezione. Un po’ come il prezzemolino della vicenda visto che a quanto pare, c’è sempre. Sempre presente ma poi non si sbilancia molto quando gli si chiede che cosa sappia o non sappia della vicenda. Oggi Alex Nuccetelli torna a parlare e lo fa scambiando una chiacchiera con i giornalisti del Corriere della sera ai quali rivela quello che sa sulla famosa cena in cui, giù nell’ottobre del 2021, Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi erano nello stesso locale. Una coincidenza bizzarra per qualcuno, per altri una casualità visto che quello in questione, è un locale molto noto ( non a caso il proprietario aveva persino partecipato a Temptation Island su Canale 5). Oggi su Dagospia, che ha fatto un grande lavoro di ricerca, sono spuntati video e foto che mostrano Noemi Bocchi, Ilary Blasi e Totti insieme durante una serata. Non allo stesso tavolo, si intende.

“Oh ma io che ne so, quel video sulla festa alla Casetta di Campagna di ottobre è sul mio profilo Instagram da quel dì e sì, si vedono Ilary e Francesco e pure Noemi, che era al tavolo con me proprio accanto al loro, ma se si fossero dati appuntamento in segreto e stessero già insieme o se si amano davvero io non posso dirlo, boh” sono queste le parole di Nuccetelli al Corriere della sera.

Alex Nuccetelli e quella festa galeotta

“Ma no, c’erano ottocento persone, era una cena-spettacolo, avevo invitato Massimo Boldi, Antonella Elia, calciatori, anche la mia ex moglie Antonella Mosetti. Certo Noemi è una bella donna, la guardavano tutti” ha detto il PR romano. Poi ribadisce che se mai ci sia una relazione con Noemi, lui non ne sa nulla. Totti è una persona riservata, lo è sempre stata e di certo non va in giro a parlare delle sue donne. L’ex della Mosetti spiega che il giro di amicizie è quello ma che di certo, se anche stessero insieme, non si bacerebbero davanti alle altre persone…Non solo, Nuccetelli aggiunge anche che se Totti e Noemi stanno davvero insieme, dovrebbero esistere delle foto che dimostrano la cosa e invece…

E poi ha anche aggiunto: “Io non so proprio come si sono ridotti così, forse Ilary era sempre arrabbiata e Francesco si è sentito solo…E siamo tutti umani, anche con accanto la moglie più bella del mondo, le tentazioni ci stanno. Quello delle mille avventure di Totti è un mito, non è un donnaiolo, ha sempre avuto storie lunghe, prima con Maria Mazza, poi con Ilary. Dopo vent’anni la crisi ci sta tutta, ma restano due genitori fantastici, esemplari“.