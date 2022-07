La famiglia allargata di Alessia Marcuzzi: “L’amore è anche silenzi e urla”

Alessia Marcuzzi racconta della sua famiglia allargata, della fatica in amore perché dietro ci sono anche silenzi e urla

Per Alessia Marcuzzi la sua famiglia allargata è fondamentale e alla rivista Oggi confida il perché ha sempre fatto di tutto per mantenere un legame forte con i papà dei suoi figli. Non solo Alessia Marcuzzi ha voluto un rapporto con i suoi ex che andasse oltre la storia finita ma ovviamente ha fatto di tutto per diventare amica delle loro attuali compagne. Il legame più noto è quello con Francesco Facchinetti ma la conduttrice ha un figlio di 21 anni che è nato dalla storia d’amore finita con Simone Inzaghi. Due figli di età diverse, due amori in periodi diversi della sua vita ed è per Mia e Tommaso che Alessia Marcuzzi non ha mai smesso di cercare la famiglia allargata. Non è semplice, lo ammette, come allo stesso modo confessa che non crede negli equilibri perfetti, perché l’amore è una gran fatica.

Alessia Marcuzzi il suo segreto per una famiglia allargata

C’è chi di famiglia allargata non vuole sentire parlare, ovvio che molto dipende da come sono finiti i precedenti amori, dal rispetto, dall’affetto. “E’ un esercizio faticoso e insieme un atto d’amore. Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti. E poi trovare un’armonia è anche una questione di rispetto. Verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato”.

Ed è per questo che durante i periodi di vacanza e nelle grandi occasioni li vediamo tutti insieme, quando è possibile. E’ Alessia Marcuzzi il perno intorno a cui ruota tutto ma c’è anche la buona volontà di tutti gli altri. “La fine di una relazione non può e non deve corrispondere alla fine del bene, della stima e dell’affetto che si è condiviso. Lasciarsi non significa voltarsi le spalle. I rapporti veri non muoiono, non conoscono addii. Semmai cambiano, crescono”.

In passato si è parlato di crisi tra Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi, lei non ha raccontato tutto ma una crisi. Non è cero strana in una coppia. “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla. Amare è cercare la verità dei sentimenti”. Parole sagge.