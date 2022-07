Alessia Marcuzzi prontissima per il suo debutto in Rai: “Nessun tradimento a Mediaset”

Alessia Marcuzzi non vede l'ora di fare il suo debutto su Rai 2 con il programma Boomerissima

La prossima stagione televisiva di Rai 2 sarà ricca di novità e di programmi che debutteranno a caccia di ascolti. Tra questi, senza dubbio, anche il programma di Alessia Marcuzzi, Boomerissima. La conduttrice, come direbbero i più giovani, è carica a pallettoni in vista del suo ritorno in Rai e non vede l’ora di mettersi alla prova con questo programma che è stato pensato proprio da lei. La conduttrice debutterà in autunno su Rai 2 con Boomerissima ma in questi giorni è tornata a parlare anche della sua scelta di lasciare Mediaset. lo ha fatto in una intervista per la rivista Oggi. Spiega che ha lasciato Mediaset, una azienda che le ha dato tanto, ma che non c’è stata nessuna rottura con la dirigenza. Solo voglia di cambiare e di sperimentare qualcosa di nuovo, cosa che il direttore del prime time e dell’intrattenimento Stefano Coletta, ha deciso di fare, affidandole un programma nella prima serata di Rai 2.

Qui le prime anticipazioni del programma di Rai 2

Alessia Marcuzzi in Rai: nessuna rottura con Mediaset

Nella sua intervista per la rivista Oggi la conduttrice spiega: “Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi: evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”.

La conduttrice quindi non vede l’ora di sbarcare su Rai 2 e, come ha detto anche in altre occasioni, vorrebbe avere al suo fianco suo figlio Tommaso, fresco fresco di laurea. La Marcuzzi ha rivelato: “Condurrò Boomerissima, un varietà ricco di ospiti in cui metterò a confronto due generazioni, la mia e quella dei millennials. L’ispirazione mi è venuta pensando al rapporto con mio figlio Tommaso, che ha 21 anni e spero partecipi alla trasmissione, anche solo per una puntata”. Appuntamento su Rai 2 in autunno! Vi ricordiamo che la prima puntata dovrebbe andare in onda il 22 novembre.