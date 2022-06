Boomerissima con Alessia Marcuzzi dal 22 novembre su Rai 2: come sarà

BOOMERISSIMA è il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2 a partire da novembre. Non una novità nella giornata di presentazione dei palinsesti ma una conferma. Oggi a Milano, sono stati presentati i palinsesti Rai e appunto, è arrivata la conferma che nella nuova Rai 2 ci sarà spazio per il programma di Alessia Marcuzzi, una delle tante novità che vedremo in onda sulla rete. Le anticipazioni in questi giorni non erano mancate, da Tvblog erano arrivate diverse dritte sul programma che vedremo in prima serata, confermate in parte. Alessia Marcuzzi quindi debutterà su rai 2 nella prossima stagione televisiva dopo due anni di pausa. La vedremo nel prime time del martedì sera e chissà, forse sfiderà proprio il programma che per lei è stato casa per diverso tempo, Le Iene.

Boomerissima quindi il nuovo programma che vuole portare leggerezza e allegria su Rai 2. Scopriamo qualche dettaglio in più su questo nuovo format.

Boomerissima con Alessia Marcuzzi a novembre su Rai 2



Boomerissima andrà in onda da martedì 22 novembre su Rai 2 in prima serata. Al centro di questo nuovo format, delle sfide. Boomer Vs Millennials, Genitori Vs Influencer: il grande gioco delle generazioni e dei ricordi Boomerissima è il varietà che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli.

Passato e presente sono rappresentati ciascuno da una celebrity che si batterà per dimostrare la superiorità della propria epoca. Le due fazioni si scontreranno in sfide, dando vita ad un grande momento di intrattenimento: il migliore tormentone estivo, la comicità più divertente, la moda, il fenomeno pop…

Ma non è tutto! Lo show, infatti non si svolgerà solamente nello studio, ma si articolerà anche nei suoi ambienti circostanti: il backstage, vera e propria casa in cui passeranno gli ospiti dello show e vivranno una serie di divertenti presenze fisse, e la strada appena fuori gli studi, elemento di congiunzione con il pubblico.

Nessun commento da parte della conduttrice almeno per il momento sui social, aspettiamo quindi adesso di vederla in tv con il suo nuovo programma per scoprire come sarà! Appuntamento a novembre!