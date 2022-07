Il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci è l’ex di Roberta Morise?

Il presunto flirt infiamma il gossip: il fidanzato di Elisabetta Gregoraci è l'ex di Roberta Morise?

Ci sono novità in amore per Elisabetta Gregoraci, ci sarebbe un nuovo fidanzato per l’ex moglie di Briatore. Si mormora che Elisabetta Gregoraci sia fidanzata con l’ex di Roberta Mortise. Il gossip infiamma ancora di più l’estate già rovente perché il lui protagonista potrebbe davvero essere Giulio Fratini. Fino a qualche mese fa Fratini era il compagno di Roberta Morise e sembra che tra i due non sia finita per niente bene. Ricordiamo anche che c’è il dubbio che Fratini abbia tradito la conduttrice di Camper con Aida Yespica. Il tutto si complica, nessuna conferma ma adesso la Gregoraci e Fratini sono al centro della cronaca rosa perché avvistati più volti insieme.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini insieme al Twiga

Il Twiga è di proprietà di Briatore. Possibile che Elisabetta si lasci beccare in dolce compagnia a Forte dei Marmi sotto gli occhi dell’ex marito? E’ la rivista DiPiù a ipotizzare la storia d’amore che spiegherebbe la gelosia tra Elisabetta e Roberta. A dire il vero dicono che sia la Gregoraci la vera gelosa ma non si conosce il reale motivo.

Un amico speciale o un amore speciale? I più attenti hanno anche notato che Giulio ha iniziato a seguire sui social il figlio di Elisabetta Gregoraci e Briatore. Altro indizio importante? Si aggiunge anche una dichiarazione della conduttrice di Battiti Live: “È proprio un bel momento per me, sto bene, benissimo. Anzi: sono felice…”.

Per aggiungere dettagli alla presunta storia d’amore Giulio Fratini ha 12 anni meno della Gregoraci, è manager figlio del noto imprenditore fiorentino Sandro Fratini, il nonno ha fondato il bran Rifle. Aggiungiamo anche che del passato di Fratini si conosce davvero poco ma si sa anche che nell’estate del 2020 ha frequentato per qualche settimana Raffaella Fico. Per il momento è tutto, attendiamo il seguito, magari una smentita o una conferma.