Il fidanzato di Roberta Morise la tradisce con Aida Yespica?

Se in questo periodo per Roberta Morise la vita professionale l’ha riportata alla conduzione di un programma Rai, in amore sembra non avere molta fortunata. Il gossip mormora che il fidanzato di Roberta Morise l’abbia tradita con un altro volto noto, un’altra donna del mondo dello spettacolo: Aida Yespica. Sembra che non siano solo chiacchiere perché sbirciando tra le storie Instagram di Aida Yespica e del fidanzato di Roberta Morise sembra siano davvero in vacanza insieme, nello stesso meraviglioso luogo. Nessuno dei diretti interessati ne parla. La conduttrice è impegnata nello studio di Camper dal lunedì al venerdì, questa è stata la sua prima settimana, la più bella nel lavoro ma forse anche la peggiore in amore.

Il fidanzato di Roberta Morise e Aida Yespica prima a Firenze e poi a Positano

La Morise resta tutta la settimana a Roma con il suo gruppo di lavoro, la squadra Rai, ma Giulio Fantini dicono se la sia spassata e che il suo momento felice stia ancora proseguendo. E’ probabile che non si tratti di tradimento, magari Roberta e Giulio si erano già detti addio o forse Aida è entrata nelle loro vite, nella loro coppia ben prima, chi può dirlo.

Giulio Frantini è un noto imprenditore toscano nel campo degli orologi e i soliti bene informati sembra l’abbiano visto con la Yespica in uno dei lussuosi hotel di proprietà della famiglia. Su Instagram non c’è nessuna foto di coppia ma tra le storie che stanno pubblicando non nascondono che sono insieme. Dopo Firenze sono arrivati a Positano, mezzo scelto l’elicottero. In realtà solo al largo di Positano, a Li Galli, un isolotto dove sembra ci sia un evento speciale organizzato dalla famiglia di Giulio. E’ quindi nata una vera storia d’amore, non si tratta di tradimento? Forse, semplicemente per Roberta Morise non era l’amore giusto.