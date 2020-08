Ignazio Boschetto e Roberta Morise la coppia scoppia: finisce male

Il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto e la showgirl Roberta Morise si sono lasciati? Ebbene sembra proprio di sì. A darne la conferma è stato Giornalettismo secondo cui la giovane coppia sarebbe scoppiata all’improvviso mentre erano in vacanza. I due stavano insieme ancora da pochissimo tempo, appena due mesi eppure sembravano molto uniti. Che cosa è successo tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise durante l’estate a Cefalù? I protagonisti del gossip non si sono ancora espressi su questa storia e la sulla fine della relazione eppure il motivo sarebbe legato ad una decisione presa dal noto tenore.

Perché Ignazio Boschetto e la showgirl Roberta Morise si sono già lasciati?

Secondo le indiscrezioni date da Giornalettismo, Ignazio Boschetto avrebbe deciso di allontanarsi improvvisamente dalla ragazza senza un reale motivo, almeno in apparenza. Nel frattempo Roberta Morise è ancora in vacanza insieme alle sue amiche, ovviamente senza quello che probabilmente possiamo già definire il suo ex fidanzato. Il tenore de Il Volo e la showgirl daranno una vera spiegazione ai fan? Eppure appena qualche giorno fa Ignazio e Roberta si sono mostrati felici sui social, certo nessuno scatto insieme ma dalle foto pubblicate su Instagram sappiamo che erano entrambi in Sicilia. Con la complicità di un bellissimo cucciolo di bassotto sappiamo invece che erano esattamente nello stesso posto!

Ignazio Boschetto sorride e si gode le vacanze senza Roberta Morise: non sono più una coppia

Indiscrezioni a parte, Ignazio Boschetto sembra godersi a pieno l’estate. L’artista ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mentre indossa un sorriso splendente in piscina da solo. Anche la bella Roberta Morise, come vi abbiamo anticipato, è in vacanza. E anche lei sembra non dare alcun riferimento alla presunta fine della relazione con Boschetto. Nelle sue ultime ig stories, infatti, si è mostrata insieme ai suoi amici mentre festeggiava.

Voi che cosa ne pensate della fine della storia tra Ignazio Boschetto e Roberta Morise? I due decideranno di spiegare come stanno le cose?