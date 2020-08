Roberta Morise e Ignazio Boschetto vacanze insieme in Sicilia? Tito Livio non mente

Roberta Morise e Ignazio Boschetto sono una coppia? I due non commentano i nessuno modo il gossip e al momento, nonostante sembra siano insieme in vacanza, non ci sono foto di coppia che ritraggano i due insieme! Eppure sui social si sprecano gli indizi che confermerebbero questa relazione. Ma potrebbe esserci solo un bellissimo rapporto di amicizia, che spiegherebbe quindi la totale assenza di foto “piccanti” da pubblicare sulle cover delle riviste di cronaca rosa.

Che Roberta e Ignazio però passino molto tempo insieme, è cosa abbastanza evidente e lo dimostra anche il fatto che il cantante ha postato sui social anche una foto con il cagnolino, Tito Livio, che dovrebbe essere della conduttrice.

ROBERTA MORISE E IGNAZIO BOSCHETTO SONO UNA COPPIA?

La conduttrice sta passando molti giorni in ferie in Sicilia, in attesa di settembre ! E in molte occasioni è stata avvistata, tag social a testimonianza, negli stessi luoghi del cantante. Ed ecco perchè anche i fans di Ignazio continuano a chiedere, postando commenti sotto le foto, una qualche conferma. E’ stata proprio questa foto con Ignazio che ha in braccio Tito Livio, il cagnolino della Morise, a scatenare nuovamente le voci di gossip su una possibile relazione ma al momento, i due hanno deciso di non confermare, ma neppure di smentire.

Solo amici? Si stanno conoscendo meglio e non vogliono ancora uscire allo scoperto? Di certo qualcosa bolle in pentola, altrimenti non ci sarebbe modo di vedere tutte queste “prove” sui social. I tre cantanti del Volo si sa, sono molto seguiti e le fans sono curiosissime di conoscere anche gli aspetti della loro vita privata, per questo si vorrebbe sapere qualcosa in più. Ma per il momento, tutto tace!

Come si suol dire in questi casi…Se sono rose, fioriranno! Non ci resta che attendere!