Pietro e Rosa Perrotta insieme in Sardegna ma mai vicini: crisi mai smentita, voci insistenti

Crisi nera per Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta? I fan vorrebbero delle risposte mentre la coppia è volata in Sardegna

Sarebbero bastate un paio di storie sui social per smentire tutte le voci che sono circolate nelle ultime tre settimane. E invece Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta hanno deciso di andare dritti per la loro strada senza smentire o confermare tutto quello che si sta dicendo sulla loro relazione. Sono in crisi, non lo sono? I due ieri sono partiti insieme alla volta della Sardegna con il piccolo Ethan e Achille ma ovviamente i fan della coppia non possono fare a meno di notare tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Rosa e Pietro non hanno mai fatto storie insieme, neppure alla festa di compleanno del piccolo Ethan ( se non le foto di rito). Hanno persino augurato con post diversi, a Ethan un felice compleanno sui social. E poi di Pietro a casa dei genitori di Rosa nessuna traccia, tanto che sono stati in molti a credere che non stesse neppure insieme a loro ma fosse con i suoi genitori. Anche l’ipotesi del covid è stata scartata, visto che Pietro il giorno del compleanno di Ethan era con la sua famiglia. Eppure non c’è una foto mano nella mano, non un bacio, non una carezza. Nulla di tutto quello che Pietro e Rosa hanno spesso mostrato sui social. Non solo. Le voci insistenti su dei malumori in famiglia non sono mancati, tanto da mettere in mezzo anche i genitori di Pietro, assenti al compleanno del bambino.

Rosa e Pietro insieme solo per i bambini?

I fan della coppia ormai non ci sperano più e basta leggete i commenti sulle pagine dei due ex protagonisti di Uomini e Donne per comprendere lo sconforto. Pensiamo anche alle storie di Rosa di ieri: ad accompagnarla all’aeroporto è stato suo padre, nonno Mario. Insieme a lei non c’era Pietro, che invece poi si è palesato poco prima del volo. Come mai? E come mai Rosa, che ha paura di volare, ha registrato diverse storie chiedendo simbolicamente aiuto solo ai suoi bambini e non rivolgendosi mai al marito? Pietro e Rosa sono arrivati in Sardegna: lei ha continuato a postare foto dei bambini, senza mai mostrare il suo compagno, Tartaglione ha smesso di usare il telefono.

Insomma tutti continuano a pensare che ci sia crisi nera tra i due e che abbiano comunque deciso di passare insieme le ferie per amore dei figli. Ma che cosa sarà successo di così tanto grave e perchè non dire nulla, neppure un accenno?