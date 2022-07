Troppe illazioni su Rosa e Pietro dopo il compleanno di Ethan: Tartaglione furioso

Pietro Tartaglione sbotta sui social ma con chi ce l'ha? I fan vogliono conferme o smentite: lui e Rosa sono in crisi?

Da oltre due settimane, sui sito di gossip che seguono con particolare attenzione anche le vicende delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne, si parla della presunta crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due, va detto, non hanno fatto praticamente nulla per mettere a tacere le voci, anzi. Non si mostrano mai insieme, sembrano vivere due vite da separati in casa. Una scelta personale che va rispettata, probabilmente i due sono felici e innamorati ma si sa, quando non si mostra più nulla sui social, soprattutto se fino a poche ore prima lo si faceva, il chiacchiericcio avanza. E dopo il compleanno di Ethan, le cose non sono affatto migliorate tanto che, poche ore fa, Pietro Tartaglione ha pubblicato una storia sui social che ha fatto capire quanto sia arrabbiato. Come mai? La storia di Pietro, secondo molti fan che seguono con attenzione la coppia, non si riferirebbe alle voci di una crisi tra lui e Rosa, voci che circolano appunto da settimane, ma a quello che sarebbe successo al compleanno del piccolo.

Per festeggiare il compleanno di Ethan, è stata organizzata una festa a Bacoli, in spiaggia. Presenti, come si vede nelle tante foto che ha postato Rosa sui social, i suoi genitori, con i quali Rosa e i bambini vivono spesso quando tornano in Campania. Presente anche Donato, fratello di Rosa. Chi non ci sarebbe stato, sono i genitori di Pietro, i nonni di Achille e di Ethan. Assente anche la sorella di Pietro. Precisiamo: assenti nei video e nelle immagini. A detta di molti però, i nonni paterni, non si sarebbero presentati alla festa, mentre la sorella di Pietro, come si può leggere sui tanti commenti postati sotto le foto di Rosa, era in un altro locale ( non possiamo confermare chiaramente). Su questa storia, si sono espressi in molti, persino persone che dicono che conoscere le due famiglie e che scrivono sotto i commenti alle foto di Rosa che i suoi suoceri erano stati invitati ma che non si sono presentati…

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: è crisi?

Molti fan della coppia hanno commentato sui social, esprimendo il loro parere su quanto sta accadendo. Vedendo le immagini del compleanno, parlano di foto di circostanza, di abbracci di circostanza ma di una coppia che si vedrebbe a distanza di un chilometro, non è più affiatata. Non ci sono scatti di mamma Rosa e papà Pietro da soli, non ci sono baci, non c’è stata una dedica di coppia. Rosa e Pietro hanno scelto di fare in modo diverso gli auguri al piccolo Ethan e questo, a detta di molti, significherebbe solo una cosa: la crisi. Per molti fan che seguono da anni la coppia, Rosa e Pietro starebbero aspettando per annunciare la rottura, e probabilmente lo faranno nelle prossime ore.

Intanto Pietro sui social ha commentato: “Certa gente di mestiere spara stronzat* che pena“. A chi si stava riferendo? A chi ha scritto della fine della relazione, a chi ha insinuato la crisi, a chi ha parlato dei suoi genutori grandi assenti al compleanno? Eppure basterebbe molto poco per mettere tutti a tacere: poche parole sui social, una spiegazione e le illazioni terminerebbero.