Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione insieme per la festa di compleanno del figlio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno festeggiato il compleanno del figlio apparendo di nuovo insieme dopo tanto tempo

Resta ancora un mistero se tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione c’è stata crisi o c’è ancora crisi. La coppia è apparsa di nuovo sui social dopo tanto tempo per festeggiare il compleanno del figlio. Ethan, il primogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ha compiuto 3 anni, per lui hanno organizzato una festa deliziosa, tema Topolino Esploratore. Tutti e quattro si sono vestiti seguendo il tema scelto per il party, la festa è stata perfetta ma i fan continuano ad essere preoccupati. Sorrisi e foto di famiglia ma a tratti Rosa e Pietro sono apparsi distanti o forse solo impegnati nella riuscita della festa, nell’intrattenere gli ospiti. Da tempo girano sul web voci di crisi ma come sempre la Perrotta e Tartaglione preferiscono non parlarne, gestire tutto evitando di soddisfare l’inutile curiosità degli altri. Una confessione che l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto in passato quando davvero lei e Pietro hanno dovuto superare un momento difficile. Poi è arrivato il piccolo Achille e tutto è diventato perfetto, fino a quando sono tornate le voci di crisi.

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta smentiscono la crisi con le foto della festa di Ethan?

Entrambi sui rispettivi profili social mostrano i dettagli di una festa di compleanno ben riuscita, ringraziano chi ha organizzato tutto, si affidano sempre allo stesso professionista. Il festeggiato si diverte correndo, ballando, giocando ma anche posando in braccio al papà. Rosa si occupa del piccolino.

Tra le storie di Instagram manca qualcosa, mancano le foto di mamma e papà abbracciati ma poi arriva lo scatto con i nonni e Pietro abbraccia la sua Rosa che ha in braccio il festeggiato, sembrano sereni, come sempre bellissimi, forse ancora e per sempre innamorati nonostante gli alti e bassi della vita di coppia. Chissà se prima o poi diranno qualcosa in più.