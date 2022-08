Bianca Atzei sceglie i nomi per il bebè e svela la sua dieta

Bianca Atzei ha scelto alcuni nomi per il bebè. Sarà maschio o femmina?

Bianca Atzei è in attesa del suo primo figlio, sarà o maschio o femmina? E’ nelle ultime domande su Instagram che la cantante risponde alla dolce curiosità dei fan. Come si chiama il figlio di Bianca Atzei? Questa e tante altre domande e mentre lei chiacchiera con i follower Stefano Corti fa gestacci e prende in giro la sua bellissima compagna. Sono una coppia meravigliosa ma su un punto non sono molto d’accordo: il nome del bebè. Sembra che Bianca Atzei non sappia ancora se nascerà un bimbo o una bimba ma ha promesso che non appena lo scopriranno lo sapranno anche i follower che la seguono sempre sui social. Intanto, Bianca ha già scelto il nome per la bimba, in completa armonia con Stefano. Per il nome del maschietto tutto si complica.

Come si chiamerà il figlio di Bianca Atzei

Maschio o femmina ancora non si sa ma nel caso fosse un maschietto ci sono un po’ di difficoltà nella scelta del nome. A Bianca Atzei piacciono due nomi ma nessuno dei due convince la iena. Ad entrambi ovviamente interessa solo che il bebè sia sano ma la cantante non nasconde che ha sempre desiderato un principino.

Bianca Atzei racconta anche che la prima persona a cui ha detto che era incinta è stata la sua mamma, che appena l’ha scoperto e ancora con il test di gravidanza tra le mani ha fatto una videochiamata piangendo dalla gioia. Si sente benissimo, nessun problema con la dolce attesa e pensa che sia tutto merito della felicità che sta vivendo.

L’artista sta cercando anche di seguire una dieta mangiando più frutta e verdura. A smentirla ci pensa Stefano che le fa notare che mangia solo pasta, pane, pizza e lasagna. Niente tacchi altissimi per la Atzei sul palco con il pancione. Simpaticissimo Stefano che le chiede come fanno a vederla sul palco con le scarpe basse. Risate e amore per una delle coppie più belle.