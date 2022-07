Bianca Atzei col pancione: “E’ qualcosa di meraviglioso”

E' bellissima e felice Bianca Atzei col pancione, incinta del suo primo bebè

Meno di una settimana fa Bianca Atzei ha confermato la sua dolce attesa, è incinta del suo primo figlio. Amore e vacanze al mare e Bianca Atzei col pancione si mostra sui social in tutto il suo splendore, bellissima in bikini viola ma più di tutto felice come non lo era mai stata prima. “Oggi ho voluto farti cullare dalle onde del mare… Non vedo l’ora di mostrartelo” ha scritto rivolgendosi al suo piccolino o piccolina. E’ un sogno che si sta realizzando, la cantante sarda non nasconde tutta la gioia del momento, esattamente come un po’ di tempo fa ha mostrato tutto il suo dolore per l’aborto. Questa volta tutto procede nel modo migliore e come sempre Bianca Atzei è coccolatissima dalla sua iena, Stefano Corti.

Bianca Atzei incinta, la sua vacanza col pancione a Orosei

Bianca e Stefano sono a Orosei in Sardegna, tutto è un vero incanto ma prima di tutto c’è il loro amore. Corti non le fa portare nemmeno il peso di una borsetta leggera, si carica lui di tutto e porta in spiaggia il necessario, gonfia il materassino e distrutto poi coccola la sua bellissima compagna.

“Mi sono sempre immaginata con il pancione ma potermi vedere in una foto è qualcosa di meraviglioso” commenta Bianca Atzei mostrando altre foto al mare col pancione.

“Non avrei mai pensato di sentirmi così felice nella mia vita. Sto vivendo ogni giorno questo dono – prosegue la Atzei – Sono felice e serena come non mi era mai capitato fino ad ora. Ora so che cosa vuol dire sentirsi in pace con se stessi. La costruzione e la realizzazione di un sogno che poi diventa la tuta vita è il raggiungimento di un traguardo importante. La gratificazione più potente che ci sia”.

In più ci sono anche le voglie e Bianca Atzei confessa che lei sta mangiando tantissimi ravioli al sugo con tanto formaggio grattugiato. Felice fino in fondo per la gravidanza così tanto attesa.