Belen non teme Antonino al GF Vip ma intanto provoca la sua fidanzata

Non è vero che Belen ha paura di Antonino al GF Vip ma intanto con una foto provoca la sua fidanzata

E’ solo un puro caso o la foto di Belen è per provocare la fidanzata di Antonino Spinalbese? Procediamo con ordine e iniziamo dalla rivista Chi che smentisce il gossip sul timore di Belen per l’ingresso di Antonino nella casa del GF Vip. E’ quindi certo che il papà di Luna Marì sarà tra i concorrenti della prossima edizione del reality show e non c’è dubbio che la curiosità di molti sarà concentrata sul suo ingresso. Se lo scrive il settimanale di Alfonso Signorini sarà vero e infatti aggiunge anche il motivo per cui Belen Rodriguez non è per niente preoccupata e non ha nemmeno messo in guardia il suo ex compagno dal parlare di lei e della piccola Luna.

Belen sull’ingresso di Antonino Spinalbese al GF Vip

“A Belen non preoccupa il fatto che Spinalbese partecipi al Gf Vip. Sa che il motivo per cui il pubblico sarà curioso di vederlo è capire cosa dirà di lei e del loro legame – si legge su Chi – ma sa anche che il trattamento al Gf Vip parte dalla cronaca per arrivare al profondo di ogni concorrente”.

Quindi tutti sono sereni ma Alessandro Rosica sul suo profilo Investigatore social mette in evidenza due foto molto simili tra loro. Una porzione di pasta al pomodoro in un piatto bianco sostenuta da una mano con sfondo il mare è la foto pubblicata da Giulia Tordini, la fidanzata di Spinalbese. Il giorno dopo arriva la foto di Belen che sostiene il piatto bianco, sfondo l’acqua della piscina e per pranzo pomodori, fette di pane, avocado e uovo. Per Rosica è una delle provocazioni di Belen. E’ davvero così o si tratta di una semplice coincidenza? E’ molto probabile che ne vedremo delle belle al prossimo GF Vip e che il pubblico noterà ogni dettaglio dell’atteso concorrente, l’ex di Belen Rodriguez, il papà di Luna Marino.