Belen e Stefano in spiaggia a Ponza: è un amore a colori

Le foto di Belen e Stefano De Martino paparazzati a Ponza, in spiaggia, bellissimi e innamorati

Belen e Stefano De Martino non si nascondono più, sono sicuri che il loro amore questa volta sarà per sempre. Bellissimi sulla spiaggia di Ponza hanno lasciato che i paparazzi scattassero tutte le foto necessarie, quelle che mostrano la felicità. E’ un amore alla luce del sole per Belen e Stefano che questa volta, nel loro ennesimo ritorno, hanno voluto attendere, vivere per un po’ di mesi le loro scelte evitando la pressione della cronaca rosa, i pettegolezzi, la curiosità. Nessuno si aspettvaa che Belen Rodriguez e Stefano De Martino potessero tornare insieme, invece eccoli finalmente pronti per affrontare quel per sempre giurato anni fa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le foto su Chi dell’estate più bella

E’ l’estate 2022 la loro estate, quella che segna un nuovo inizio. La showgirl e il conduttore si ritagliano sempre dei giorni solo per loro due, lontani dal lavoro e dalla famiglia allargata. Tutto un po’ complicato ma con la voglia che tutto vada bene. Non si sono mai persi davvero e lo testimoniano queste foto in spiaggia, a Ponza. Non restano sulla barca di De Martino ma scendono in spiaggia, si confondono tra gli altri, sole, mare e baci.

Mano nella mano passeggiano tra gli scogli e alla coppia non importa più se c’è un fotografo dietro un ombrellone prono a scattare. Si sono sposati nel 2013 e si sono lasciati quando Santiago era molto piccolo, poi sono tornati insieme mettendo fine al legame tra Belen e Andrea Iannone. Un altro addio doloroso, l’arrivo per Belen di una stoia importante con Antonino Spinalbese, la nascita di Luna, ma quando è riapparso Stefano ci hanno creduto ancora una volta. Le premesse ci sono tutte, questa volta le loro promesse saranno rispettate. Bellissimi e colorati, sensuali, innamorati, in spiaggia ammirarli è un vero spettacolo.