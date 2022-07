Veronica Cozzani difende Belen: “Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare”

La risposta di Veronica Cozzani a chi dice che sua figlia Belen è una donna leggera perché ha fatto una figlia con un altro uomo

La mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, è sempre pronta a difendere i suoi figli e in questo periodo sono ancora molti quelli che continuano a ripetere che la showgirl ha fatto una figlia con un altro uomo. All’ennesimo commento di chi vede in Belen una donna leggera per avere messo al mondo Luna con un altro uomo è Veronica a rispondere. La Cozzani non si preoccupa se il suo italiano non è perfetto, per lei la famiglia viene prima di tutto. Fa ciò che è giusto, difende la sua Belen. Il suo profilo Instagram è pieno di foto dei nipoti, Santiago e soprattutto la piccola di casa, la figlia nata dalla storia d’amore tra la primogenita e Antonino Spinalbese.

Belen difesa da mamma Veronica Cozzani

“Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza… mah” è uno dei commenti stupidi arrivati sotto gli occhi della Cozzani che ha risposto senza esitare. “E cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si può rialzare quante volte è necessario! Questo è vivere!”. E’ questa la risposta più giusta, questo significa vivere e nessuno più di lei e Belen sanno quanta sofferenza c’è dietro ma anche quanto amore.

Belen ne ha parlato più di una volta in più interviste, anche a Verissimo. In passato ha dichiarato che il suo desiderio era quello di avere un altro figlio ma solo da Stefano, poi è andata diversamente ma non c’è stata leggerezza, solo amore. E’ davvero assurdo puntare il dito contro una mamma che è sempre presente per i suoi bambini e che non ha certo dato la colpa ad altri per le sue scelte. Se ognuno guardasse alle proprie scelte e alla propria vita tutto sarebbe più semplice e senza critiche inutili.