Michelle Hunziker e Giovanni presentazioni in famiglia: al mare con Aurora

Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini al mare con Aurora Ramazzotti. L'amore vola alto

Presentazioni ufficiali per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che al mare questa volta sono andati con la famiglia. In spiaggia con la coppia c’era anche Aurora Ramazzotti, molto probabilmente anche Goffredo Cerza, il fidanzato della primogenita di Eros e Michelle. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto della coppia con altre persone tra sole sulla sabbia e divertimento in acqua, tra queste persone c’è anche la figlia che di certo approva il nuovo compagno della mamma. Chissà se Aurora Ramazzotti ha conosciuto Giovanni Angiolini in Sardegna o avevano già avuto modo di incontrarsi. In ogni caso per la cronaca rosa le vere presentazioni ci sono state nei giorni scorsi, durante le vacanze di Michelle Hunziker con le figlie.

Anche Sole e Celeste hanno incontrato Giovanni Angiolini?

Il gossip non ne parla, non ci sono foto delle bimbe, i paparazzi fanno il loro lavoro ma hanno da sempre un ottimo rapporto con Michelle. La vacanza in Sardegna è però finita, adesso ci sono le foto da sfogliare e il gossip aiuta Michelle e Giovanni Angiolini pubblicando gli scatti dalla Costa Smeralda.

Tra una pagina e l’altra di Diva e Donna appare un bel trio. L’intesa tra Michelle, Giovanni e Aurora è evidente ma sono soprattutto i sorrisi della showgirl a raccontare del suo nuovo amore. Lei è sempre un vero spettacolo in bikini, sembra un’eterna ragazzina. Giovanni Angiolini non è da meno, con lui anche il fratello, il gruppo si diverte con i giochi in acqua e non mancano le tenerezze tra la Hunziker e il chirurgo plastico.

Le presentazioni in famiglia sono ufficiali e già arriva un pettegolezzo che sembra però non avere nessun fondamento: Michelle Hunziker è incinta? Lei e Aurora avrebbero acquistato un test di gravidanza, ma a chi serviva? Lo scopriremo presto o forse mai.