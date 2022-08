Michelle Hunziker incinta? Dalle ultime foto social non si direbbe

Michelel Hunziker è in dolce attesa? La conduttrice è incinta? Impazza ancora un altro gossip estivo

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker non hanno commentato in nessun modo, al momento, una notizia che impazza in questa calda giornata di inizio agosto. Ci riferiamo alla news lanciata nelle chicche di gossip della rivista Chi, secondo cui mamma e figlia, sarebbero state avvistate in una farmacia mentre acquistavano un test di gravidanza. Tutto da capire, sia chiaro, come sia stato possibile che qualcuno abbia anche saputo che cosa stessero comprando le due in farmacia ( un cliente curioso in fila vicino a Michelle e Aurora che poi ha spifferato tutto ai giornalisti di Chi? Non è dato sapere). Mistero del test a parte, la vera domanda adesso è un’altra o forse sono due. Chi è incinta? Michelle e Aurora, era per loro il test di gravidanza? Perchè potrebbero averlo comprato, se mai fosse vero, anche per un’altra persona…In ogni caso, oggi, dopo la notizia rimbalzata da un sito web all’altro, Michelle e Aurora non hanno commentato. La Hunziker ha postato però nelle ultime ore sui social delle immagini, foto e video, che potrebbero valere più di mille risposte o di mille parole.

Bebè in arrivo in casa Hunziker? Michelle è incinta?

La domanda quindi sorge spontanea: Michelle Hunziker è incinta? La conduttrice non ha commentato la notizia ma sui social ha pubblicato alcune storie che la mostrano in gran forma, mentre si depura con i suoi prodotti al mare. Lato b e lato a e a giudicare dal ventre piatto, piattissimo in bella mostra, sembra quasi difficile che ci possa essere un pancino che cresce. Certo, un test di gravidanza può anche voler dire prime settimane di attesa e questo significa anche nessuna traccia, nessun grammo in più, zero forme. Sono tutte davvero ipotesi ma il fatto che Michelle abbia scelto di postare questa foto sui social, a molti, non è sembrata una cosa casuale.

C’è però chi fa notare anche un altro aspetto. Nelle ultime ore, il sito TVblog, aveva parlato di un possibile slittamento delle registrazioni del programma di Michelle, che andrà in onda su Canale 5 in prima serata. Qualcuno, mettendo insieme i pezzi ha quindi ipotizzato che le due cose possano essere collegate. Anche in questo caso però ci viene da dire: se davvero Michelle fosse incinta, avrebbe chiesto di anticipare le registrazioni e non di slittare, per essere poi pronta successivamente. Fanta gossip è chiaro, ma siamo in estate e vale tutto!