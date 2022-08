Chicche di gossip da Chi: Michelle e Aurora comprano un test di gravidanza? Per chi è?

Stando a quanto si legge nelle chicche di gossip della rivista Chi di questa settimana, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker avrebbero comprato un test di gravidanza

Il numero della rivista Chi in edicola questa settimana, ha regalato diversi spunti per chi ama il gossip, soprattutto d’estate. Sembrerebbe che Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, siano state avvistate in una farmacia a comprare un test di gravidanza. Una notizia bomba sganciata appunto dalla rivista diretta da Alfonso Signorini che racconta questo aneddoto. Pochissime rivelazioni, pochi indizi, solo una immagine che riprenderebbe le due, mamma e figlia, uscire da una farmacia. Come poi i giornalisti della rivista Chi abbiano scoperto che Aurora e Michelle hanno comprato un test di gravidanza, resta un mistero visto che dovrebbe esserci la famosa privacy…

Dopo la chicca di gossip data dalla rivista Chi, ovviamente, scatta la domanda: ma per chi era il test di gravidanza, dato per assodato che Michelle e Aurora lo abbiano comprato?

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: un test di gravidanza per due

Sembra essere parecchio bizzarro che Michelle e Aurora, abbiano deciso di comprare un test di gravidanza personalmente, ben sapendo che la notizia sarebbe potuta diventare di dominio pubblico, prima ancora che una delle due ( ammesso che fosse per loro) potesse scoprire di essere in dolce attesa o meno. E se avessero acquistato il test per una amica? Non possiamo sapere molto ma ora, il gossip impazza e chissà, magari proprio Aurora che di solito, smentisce tutte le fake news dai suoi social in tempo reale, potrebbe commentare questa indiscrezione lanciata dalla rivista Chi.

Perchè molti fan di mamma e figlia si stanno già chiedendo: chi è in dolce attesa? Aurora, che da anni fa coppia fissa con il suo Goffredo? Oppure Michelle? Se fosse la Hunziker la notizia sarebbe più che scoppiettante, visto che la gravidanza arriverebbe dopo la fine del suo matrimonio don Tomaso Trussardi. La cosa però, appare davvero poco credibile. Non una gravidanza in se e per se ma il fatto che la conduttrice Mediaset, sia andata in farmacia a comprare un test…Staremo a vedere quali risvolti avrà questa storia.