Il regalo speciale di Enrico Brignano a Flora Canto: non solo video e musica, c’è di più

Regali speciali ed emozionanti per Flora Canto nel giorno del matrimonio: a Gente rivela che cosa le ha donato Brignano

E’ stata una cerimonia praticamente perfetta. Il giorno delle nozze di Enrico Brignano e Flora Canto, i due sposi hanno realizzato tutti i loro desideri e a distanza di qualche ora da quel magico momento, l’attrice ha deciso di raccontare tutte le emozioni vissute. Lo ha fatto in una bella e lunga intervista per il settimanale Gente, in edicola questa settimana. Oltre a mostrare i bellissimi scatti delle nozze, sulla rivista, si possono leggere anche gli aneddoti raccontati dalla sposa. La Canto, ha parlato di quanto sia stato tutto bello e magico ma anche di come il suo sposo l’abbia stupita nel giorno del loro matrimonio. Dopo anni di attesa, è andato tutto nel migliore dei modi ed Enrico, ha saputo come sorprenderla.

Vi avevamo già raccontato del dolcissimo video che Enrico Brignano ha fatto proiettare per tutti gli invitati, per la sua sposa e per la sua bellissima famiglia, un video in cui sono stati mostrati alcuni degli attimi più belli della vita insieme alla sua Flora. La Canto ha spiegato che ha provato una emozione indescrivibile. Nel giorno delle nozze però, ci sono stati anche degli altri regali speciali.

Enrico Brignano stupisce Flora Canto con un regalo speciale

La bella attrice romana ha poi raccontato che tra i momenti più significativi delle nozze c’è stato anche quello in cui come regalo romantico, Enrico le ha dedicato una canzone. Le ha infatti cantato Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, un momento unico che resterà per sempre tra i ricordi più belli di questa giornata. E poi c’è stato anche un altro dono inaspettato. Flora ha infatti raccontato nella sua intervista su Gente, che nel giorno delle nozze, Enrico l’ha sorpresa con un regalo speciale, un anello di Damiani che avevano visto insieme durante una visita in gioielleria per la scelta delle fedi. Un anello che era piaciuto moltissimo a Flora e che Enrico ha scelto di donarle in questo giorno più che speciale.