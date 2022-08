Totti e Blasi riservo suoi nuovi compagni: per l’ex calciatore Noemi, per la conduttrice un giovane misterioso

Non solo Francesco Totti avrebbe voltato pagina con una nuova fidanzata, anche nella vita di Ilary Blasi ci sarebbe un uomo misterioso, ma chi è?

E’ la notizia di gossip dell’estate, quella di cui tutti parlano. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ci sono tutti gli ingredienti per rendere questo divorzio una vera e propria saga, anche se i diretti interessati, non hanno raccontato nulla, confermando o smentendo le tante voci. Voci che ancora si susseguono perchè, visto che il divorzio è ormai cosa certa, adesso si cerca di capire se nelle vite dei due romani, ci siano dei nuovi amori. Più semplice la questione Francesco Totti: l’ex capitano della Roma avrebbe tradito Ilary con Noemi ( la conduttrice avrebbe scoperto tutto grazie al lavoro di un investigatore privato, arrivando quindi poi a decidere di lasciare suo marito). La Bocchi quindi farebbe parte della vita di Francesco, anche se ufficialmente, non c’è una foto, non ci sono conferme. Ma i due, a detta di molti, sarebbero una coppia fissa…Si cerca quindi di capire se anche Ilary Blasi, abbia o meno un altro compagno. Nelle ultime settimane la conduttrice ha passato il suo tempo con i figli, niente spazio per nuovi amori ma si sussurra che ci sia stato qualcuno. Se prima dell’ufficialità di questo divorzio, si era parlato di Luca Marinelli, oggi invece, spuntano altre piste…

Un nuovo amore anche per Ilary Blasi?

A lanciare le ipotesi sono le riviste di cronaca rosa. Su Nuovo questa settimana si legge: “In questi giorni Francesco Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica. Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex“.

Su Diva e Donna invece: “Totti e Blasi si stanno nascondendo i rispettivi partner. Per adesso Francesco non esce allo scoperto con Noemi Bocchi e Ilary Blasi tiene segreto il suo nuovo compagno“. E’ caccia alla prima foto: chi pubblicherà le prime immagini delle nuove coppie? Staremo a vedere!