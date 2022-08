Francesco Totti e Noemi: la storia continua? Sulla rivista Chi i dettagli

Dalla rivista Chi nuove foto che dimostrerebbero la relazione tra Noemi Bocchi e Totti: la storia continua?

Come procede la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, stanno davvero insieme, stanno ancora insieme? Mentre sui giornali leggiamo i prossimo movimenti dell’ex capitano della Roma, sarebbe arrivato da poche ore a Sabaudia, per prendere il posto di Ilary nella loro villa al mare, sulla rivista Chi continuano le puntate della soap dell’estate. E ovviamente si parla della relazione tra l’ex calciatore e la bella Noemi. Secondo quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Francesco Totti continuerebbe la sua storia con Noemi. Lo dimostrerebbero le foto pubblicate sul numero in edicola questa settimana. Secondo quanto si legge su Chi, Francesco Totti sarebbe stato visto prima entrare a casa di Noemi Bocchi verso le 21.30 di sera e poi uscire il giorno dopo verso le 10.30 del mattino. I due, quindi, hanno passato la notte insieme. Non ci sono al momento delle foto che ritraggono Noemi e Totti insieme ma le immagini che mostrano l’ex calciatore entrare e uscire da casa della Bocchi.

Noemi e Francesco Totti: l’amore continua?

Sulla rivista Chi si legge di una storia d’amore che continua tra i due. E nelle anticipazioni di quelli che saranno i servizi pubblicati in edicola con il numero disponibile da domani, sui social, si legge: “Dopo lo scoop di “Chi” e la separazione da Ilary Blasi, ecco di nuovo il Capitano mentre esce da casa della Bocchi. Era arrivato la sera prima ed è sfrecciato via in moto la mattina seguente. L’amore continua e vince la paura del gossip“.

Solo poche anticipazioni in attesa del servizio vero e proprio che sarà disponibile da domani in tutte le edicole. Un servizio nel quale saranno raccontati altri “succulenti” dettagli di questa storia che sta infiammando il gossip estivo. Si diceva che Totti, avrebbe parlato, dopo le notizie diffuse settimana scorsa dalla rivista di Signorini e non solo. Per il momento l’ex calciatore ha scelto la via del silenzio, anche social. Mentre Ilary non si nasconde, e condivide con chi la segue attimi della sua vita, Francesco tace…Ci dobbiamo aspettare una intervista fiume? Difficile a dirsi.