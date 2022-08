A Sabaudia arriva Totti, Ilary Blasi lascia la villa e lo scambio di chiavi è gelido

Gelido l’incontro tra i due ex. Dopo la permanenza di Ilary Blasi nella villa a Sabaudia adesso è il turno di Totti con i figli

A Sabaudia adesso arriva Totti, è il suo turno dopo il soggiorno di Ilary Blasi con i figli. La vita da separati è di certo più complicata, ci sono gli accordi da rispettare, ci sono gli incontri tra gli ex coniugi da evitare. Sembra che Ilary Blasi abbia lasciato la villa di famiglia a Francesco Totti e che lo scambio di chiavi sia stato gelido. E’ il Corriere della Sera a riportare l’incontro tra i due ex, il cambio di guardia, il cambio di genitore perché è giusto che siano Ilary e Totti a fare la parte più scomoda mentre per i tre figli tutto dovrebbe essere il più semplice possibile, senza tante valigie da preparare di continuo. Per anni hanno condiviso la villa dei loro sogni, nel loro posto del cuore, Sabaudia. Una villa meravigliosa con un tunnel che porta alla spiaggia ma adesso è tutto da dividere.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti un freddo arrivederci

Ilary lascia il posto a Francesco Totti. In questi giorni dopo la vacanza in Tanzania la conduttrice si è goduta la spiaggia di sempre, non ha cambiato abitudini, non è fuggita via dagli sguardi dei curiosi e delle persone che incontra da sempre a Sabaudia. Erano sempre insieme Ilary e Totti, con i figli Chanel, Cristian e Isabel, adesso non c’è più la famiglia di prima e la coppia sembra si sia scambiata solo un veloce saluto.

L’ex capitano della Roma dovrebbe restare nella località balneare con le due figlie ed alcuni domestici fino a Ferragosto. Assente Cristian che si dividerà tra la mamma e il papà perché impegnato con l’Under 18 della Roma. Chissà se adesso che è a Sabaudia anche Francesco Totti pubblicherà scatti al mare e con i figli come ha fatto l’ex moglie o seguirà ancora la linea del silenzio.