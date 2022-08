Chiara Nasti sposa Mattia Zaccagni dopo la romantica proposta di matrimonio

Chiara Nasti sposa Mattia Zaccagni: sarà una sposa col pancione o con il bebè in braccio?

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano, sono a un passo dalle nozze dopo la proposta di matrimonio del calciatore. L’influencer ha ovviamente detto sì felice di costruire con il papà di suo figlio una famiglia anche molto social. Vedremo di certo molto della vita di Chiara e Mattia con il bebè che non si sa se nascerà pima o dopo il matrimonio di mamma e papà ma Chiara Nasti alla romantica proposta di Zaccagni ha risposto che non vede l’ora di diventare sua moglie. Il momento romantico che inevitabilmente è stato pubblicato sui social è avvenuto durante una cena vista mare. Questa volta la coppia non ha voluto uno spazio enorme come lo Stadio Olimpico, quando ha rivelato che il primo figlio sarebbe stato un maschietto.

Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni a novembre?

C’è chi dice che la coppia si unirà in matrimonio a novembre ma in realtà è un mese un po’ strano per sposarsi, inoltre lei ha un bel pancione e siamo già ad agosto, anche se Chiara Nasti ha dichiarato che lei sarà in forma perfetta subito dopo il parto. Solo una delle tante polemiche che l’influencer ha scatenato partendo dalla rabbia delle mamme che si sono sentite colpite dalle sue parole.

Questa volta per la proposta di matrimonio tutto sembra molto tranquillo, nessun eccesso se non la location romantica e l’immediato “lo voglio” della Nasti.

Mattia si è inginocchiato ma già c’era qualcuno pronto a riprendere la scena, ha dato l’anello alla sua compagna e le ha chiesto di sposarlo. “Lo voglio Sìsìsì. Non vedo l’ora di essere tua moglie” è stata la risposta al calciatore della Lazio. Il bacio tra i due ha già sancito l’unione adesso non ci resta che attendere i dettagli, soprattutto la data del matrimonio: prima o dopo il parto?