Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, gran festa all’Olimpico per annunciare che sarà maschio

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni battono tutti con la festa organizzata allo stadio Olimpico di Roma per annunciare il sesso del figlio. Più americani che mai ormai tutti si lanciano in questi annunci ma il calciatore e l’influencer non hanno badato a spese e hanno affittato lo stadio, quello dove Zaccagni giocherà sabato 21 maggio contro il Verona. Hanno svelato che nascerà un maschietto e hanno festeggiato con parenti ed amici passando dai dolci ai palloncini, dai coriandoli ai pupazzi giganti per accogliere gli ospiti del loro singolare party. Ovviamente tutto doppio, tutto sia rosa che celeste per non rovinare la sorpresa. L’annuncio in campo ma ovviamente la Nasti e Zaccagni hanno festeggiato nella sala dentro la tribuna Montemario, quella che durante le partite accoglie il servizio ristorante.

Chiara Nasti in attesa di un maschietto

L’influencer 24enne con quasi 2milioni di follower ha condiviso ovviamente ogni istante con chi non perde un istante della sua vita. E’ al quarto mese di gravidanza e come lei anche Zaccagni, che di anni ne ha 26, non conosceva il sesso del bebè. L’unica a saperlo era la sorella, Angela; è stata quindi una sorpresa per tutti.

E’ dal tabellone luminoso che tutti hanno scoperto che la coppia avrà un maschietto. Un attimo dopo nel cielo sono esplosi tantissimi coriandoli azzurri e Zaccagni si è inginocchiato ai piedi della sua Chiara, ha baciato il prato dell’Olimpico lanciando poi in aria i coriandoli concludendo con un bacio alla sua compagna. Tutti soddisfatti, genitori, fan e presenti. Alla festa c’erano anche alcuni compagni di squadra di Mattia Zaccagni, tra questi Ciro Immobile e la moglie Jessica.

Per i follower di Chiara Nasti ci saranno mesi pieni di consigli e informazioni sulla gravidanza e il parto, gli outfit del bebè e quelli della mamma. Sarà una lunga estate col pancione.