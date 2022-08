Alberto Matano e Riccardo in vacanza con Rocio e Raoul Bova, hanno scelto la Spagna

Sono tutti in Spagna, felici. Una vacanza perfetta per Raoul Bova, Rocio Morales, Riccardo Mannino e Alberto Matano



Dopo le vacanze in Calabria e in Sicilia con la famiglia Alberto Matano e Riccardo Mannino continuano a godersi il meritato riposo ma anche i primi viaggi da sposati. La coppia è volata in Spagna e con Matano e Mannino sono partiti anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Dopo una lunga stagione di lavoro con La vita in diretta, dopo le nozze, l’amato conduttore Rai si è concesso un altro viaggio con il marito. Prima la famiglia ma sempre al mare e adesso una vacanza speciale con gli amici. Dopo 15 anni si sono detti sì mentre Raoul Bova e Rocio ancora attendono di fare il grande passo; magari Alberto e Riccardo faranno venire voglia ai due attori di iniziare ad organizzare le nozze. “Insieme la Spagna è più bella” scrive Alberto Matano e tutti gli altri condividono il post, le meravigliose foto. Sono in Andalusia, scelgono ancora una volta il sole, il caldo, ma la Spagna è anche il Paese di Rocio Morales. “Quanto sono fortunata” scrive lei, felice di trascorrere qualche giorno con persone che adora.

Raoul Bova e Rocio Morales in vacanza in Spagna

Ovviamente Bova e la Morales erano presenti anche al matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, è dalle foto delle nozze che è saltata fuori la loro amicizia. Sono da sempre tutti e quattro molto riservati ma tanta e eflicità diventa davvero difficile da non mostrare, da non condividere.

Presto torneranno tutti al lavoro, come sempre Matano sarà di nuovo al timone del suo programma, un gran ritorno a settembre con La vita in diretta. Tocca a Rocio, che sarà la madrina del festival di Venezia, fare da Cicerone in Spagna. “Io vi adoro” continua a commentare felice di questa estate speciale dopo due piuttosto complicate per tutti. A due mesi dal matrimonio Alberto Matano e Riccardo Mannino non possono che confermare di avere fatto la scelta giusta. Tutto è cambiato ma in meglio e si vede dai loro volti.