Tutti criticano il nome della figlia di Stash, è un caso sui social: “Peggio di Alma Futura”

Pioggia di critiche sui social per la scelta del nome della seconda figlia di Stash: è peggio di Alma Futura

A quanto pare non tutti, hanno letto la nostra stessa poesia nella scelta del nome che Stash e Giulia Belmonte hanno fatto per la loro seconda figlia. Dopo la piccola Grace, questa volta, è arrivata Imagine ed è stato un vero e proprio caos sui social. Da questa mattina, dopo che il cantante dei The Kolors ha annunciato il nome scelto per la piccola, sono stati migliaia e migliaia i commenti tanto che, il nome della bambina, da poche ore venuta al mondo, è già in trend topic. Il motivo ? Non è stata apprezzata la scelta dei due genitori che hanno optato per il nome Imagine. Eppure, in questo nome, che corrisponde al titolo della canzone di John Lennon, è un inno alla pace, alla vita, alla speranza. Un nome dolcissimo per una bambina nata dopo quasi tre anni di pandemia, mentre a pochi chilometri da noi si combatte una guerra.

Spopola sui social il nome della figlia di Stash: pioggia di critiche

Si sprecano quindi le battute e in particolare, insieme al nome della figlia di Stash e Giulia, c’è in tendenza anche quello di Alma Futura, la figlia di Levante. Nel mirino dei cattivoni appunto, i nomi scelti dai due cantanti per le loro bambine. “Alma Futura ha camminato affinché Imagine Fiordispino potesse correre” si legge ironicamente su Twitter dove si sprecano le battute contro la scelta dei nomi. Chiaramente tutta l’ironia è per i genitori di queste due creature, che non hanno nessuna “colpa” anzi, molti criticoni pensano che le bambine, una volta diventate adulte, non ringrazieranno i loro genitori per la scelta di questi nomi.

E voi che cosa ne pensate di questi due nomi? Pensate davvero che meritino così tante critiche?