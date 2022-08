E’ nata la figlia di Stash e il nome scelto è un dolce inno alla vita

E' dolcissimo l'annuncio social di Stash per la nascita della sua seconda figlia e il nome scelto, è una poesia un inno di speranza

Papà per la seconda volta l’amatissimo Stash, ex vincitore di Amici con la sua band, i The Kolors. Lo aveva detto il cantante, che la sua piccola principessa, sarebbe arrivata in questi giorni, che il parto era imminente, raccontando della paura di perdersi la nascita a causa del tour. E invece ce l’ha fatta, la piccola è nata poche ore fa e l’annuncio è dolcissimo sui social. Mamma Giulia Belmonte e papà Stash danno il benvenuto alla piccola di casa, la seconda femminuccia in famiglia. Il giudice di Amici, non aveva dato nessun indizio sul nome scelto per la piccola ma ha davvero sorpreso tutti con un nome che è una poesia, ma allo stesso tempo un inno alla vita. Tanti i messaggi di affetto e di amore arrivati in queste ore: dai colleghi cantanti, ai protagonisti di Amici, passando per la gente comune che da anni segue con affetto Stash e i The Kolors. Auguri ai quali ci uniamo anche noi, per l’arrivo della piccola.

E’ nata Imagine la seconda figlia di Stash e Giulia Belmonte

Sui social, mamma e papà hanno mostrato la prima dolcissima foto della piccola, annunciando quindi a tutti il lieto evento. “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…” ha scritto Stash mostrando le prime due foto della piccola. Il nome scelto è sicuramente particolare. I genitori della bambina hanno scelto Imagine, come il titolo di una delle più famose canzoni al mondo. Canzone di pace, di speranza. Una poesia, un inno alla vita affinchè la piccola possa davvero avere tutto quello che immagina, sogna e spera. Una speranza: per una vita in un mondo in cui davvero si viva in armonia, senza guerre, con la pace, con l’amore e l’inclusione. Un augurio che le facciamo con tutto il cuore.