La risposta di Ilary Blasi alle ultime su Totti e Noemi: copre gli occhi e sorride

“Croazia 2022” scrive Ilary Blasi pubblicando la foto con il cappello che le copre gli occhi, in risalto c’è la sua bocca. Rossetto in evidenza o bocca chiusa che non ha nulla da dire? Ilary Blasi ha la gran capacità di parlare senza dire nemmeno una parola. Continua a pubblicare foto e storie su Instagram e non sono scatti postati a caso. Un breve video dallo yacht e Ilary se ne sta comodissima con le gambe distese come chi è in pieno relax e non ha tensioni. C’è la piccola Isabel che gioca con le cuginette, si sentono le loro vocine. Un’altra foto e la conduttrice copre ancora una volta gli occhi e mostra un bel sorriso, forse anche una risata. La sua bellezza è evidente, anche la sua forza, forse anche quello che sta cercando di dire. E’ delle ultimissime ore il nuovo pettegolezzo, anzi la certezza che Totti incontra Noemi e che lo faccia andando nella villa al Circeo. E’ stata Carolina Rey a rivelare tutto su Rai 1 perché la sua villa di famiglia è proprio lì dove soggiorna questo agosto Noemi Bocchi.

Alfonso Signorini racconta che ha incontrato Ilary Blasi, che più che essere triste è molto arrabbiata per come è andata con Francesco Totti. E’ ovvio che lei non vorrebbe vedere foto di Totti e Noemi insieme né sentire pettegolezzi e aggiornamenti sul loro conto ma il gossip va avanti.

La conduttrice reagisce allo scoop del giorno con delle foto a cui non aggiunge commenti ma che dicono molto. C’è chi scommette sul chi sarà il primo tra Totti e Ilary Blasi a raccontare la verità. Dicono che un anno e mezzo fa sia accaduto qualcosa di molto grave ed è da lì che sarebbero arrivati tutti i problemi. Ognuno dice la sua, Ilary Blasi più di tutti.