Estate in diretta: “Totti a casa di Noemi, commentano insieme la partita”

Che scoop a Estate in diretta. Carolina Rey svela che ha la villa vicino a quella di Noemi e lì c'era Totti

E adesso i dubbi su Totti a casa di Noemi restano pochissimi con lo scoop lanciato da Carolina Rey a Estate in diretta. La bellissima Carolina in diretta su Rai 1 non ha riportato cose dette da altri o immaginate da chissà chi, è lei la fonte, è lei che ha sentito Francesco Totti e Noemi che commentavano insieme la partita della Roma. Alla Rey dispiace un po’ dovere confermare tutto il gossip di questo periodo ma la verità è che lei ha visto o sentito tutto. L’altra sera li ha sentiti commentare la partita della Roma, è quanto rivelato da Carolina Rey agli increduli Roberta Capua e Gianluca Semprini. In un attimo i due conduttori si sono trovati al centro del gossip più desiderato di questa estate. Tutto molto succoso per chi lavora con la cronaca rosa, per chi è curioso di sapere come procede tra Totti e Noemi Bocchi.

Noemi e Totti guardano la partita insieme nella villa al Circeo

Mentre la rivista Chi questa settimana ipotizza con qualche foto che Francesco Totti di sera è entrato nella villa al Circeo dove Noemi sta trascorrendo questo agosto caldissimo, Carolina Rey ha rivelato cose inedite. Lei è la vera testimone e ha spiegato tutto.

“Io ho delle fonti dirette perché ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa che…” si ferma un attimo Carolina Rey, le dispiace tanto raccontarlo e prosegue. “Mi dispiace tanto raccontarlo ma l’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma a casa di Noemi, sì al Circeo. E io li ho sentiti proprio con le mie orecchie, ero anche io al Circeo… il mio bambino sta lì con i nonni, io sto facendo la spola, sto andando avanti e indietro. Il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso”.

Non ci sono più dubi, mentre i paparazzi si affannano a beccare quello che sembrano non riuscire a beccare c’è chi occupa la villa accanto a quella di Noemi Bocchi e in un attimo conferma il pettegolezzo e lavorando in tv lo rivela su Rai 1.