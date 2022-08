Demet Ozdemir si è sposata ma senza Can Yaman

Demet Ozdemir di Day Dreamer si è sposata con un cantante: il collega Can Yaman non era tra gli invitati!

Se siete dei fan di Day Dreamer – Le ali del sogno e, in generale, di tutte le soap operas turche saprete sicuramente che Demet Ozdemir si è sposata! Proprio lei che è una delle attrici più amate della serie, nonché la protagonista indiscussa insieme al suo collega Can Yaman. Demet è convolata a nozze sposando un cantante molto famoso in Turchia: Oguzhan Koc. Il matrimonio si è celebrato in maniera molto tradizionale e adesso sul web e sui social stanno impazzando le foto delle nozze e del ricevimento in cui si vede la Ozdemir anche con l’abito da sposa. C’è però un solo particolare che i fan hanno notato: dov’era Can Yaman?

Demet Ozdemir di Day Dreamer si è sposata ma il collega Can Yaman non era presente

Per davvero tanto tempo si è parlato di un possibile flirt tra Demet Ozdemir e Can Yaman. D’altronde i due stavano insieme nella fiction tv e la possibilità di vederli fianco a fianco anche nella vita reale faceva impazzire i tanti seguaci. In realtà quel vecchio gossip è stato smentito. E adesso che Demet si è sposata, seppur non con Can, i fan speravano almeno di vedere Yaman al fianco della sua collega durante i festeggiamenti ma così non è stato. Secondo alcune indiscrezioni che stanno prendendo piede sul web in queste ore, l’attore sex symbol non era neanche presente tra la lunga lista di invitati. Che Can Yaman non fosse realmente tra gli invitati? Dall’altro lato però sono presenti anche molte informazioni che riguardano l’invito di Demet a Can, come ad altri colleghi attori. E allora perché lui non era presente?

Perché Can Yaman non c’era al matrimonio di Demet Ozdemir?

Se effettivamente Can Yaman sia stato ufficialmente invitato alle nozze non si sa. Ma se così fosse comunque non si è presentato. A questo punto il perché potrebbe essere direttamente collegato agli impegni professionali dell’attore. Yaman attualmente si trova in Italia dove ha a lungo lavorato insieme a Francesca Chillemi per la nuova fiction Mediaset Viola come il mare. Mancherebbe ormai poco alla messa in onda della serie e forse Can è stato frenato proprio da questo…