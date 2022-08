Tutti pazzi per il promo di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi ( VIDEO)

Mediaset ci prova con Viola come il mare: fa crescere l'attesa in vista della messa in onda della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

E’ sicuramente una delle fiction di punta della prossima stagione televisiva di Mediaset è un’hype di questo genere, si era vista di recente, in rare occasioni per una serie in onda su Canale 5. Ma per Viola come il mare, cambia tutto anche perchè se il protagonista, è Can Yaman, uno che fa esplodere i social in tutti i sensi, bhè allora l’aspetto comunicativo conta e anche tanto. Non sappiamo che genere di fiction vedremo, non sappiamo la qualità di questo prodotto, la qualità della trama. Una cosa però è certa: Mediaset ci crede, e anche tanto. Non a caso, in questa calda estate italiana, continuano ad andare in onda sia in tv che sui social, i promo della fiction Viola come il mare in arrivo su Canale 5 in autunno. E l’ultimo promo, pubblicato ieri da Mediaset e lanciato appunto sui social, ha letteralmente fatto impazzire tutti. Protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, con l’attore turco che prende un po’ in giro la bella miss Italia! Mediaset ha deciso di giocare con il pubblico per cui dopo aver mandato in onda un piccolo promo in cui si capisce che cosa faranno gli attori e si mostra un pezzetto della storia narrata nella serie, un po’ come è sempre successo con Don Matteo o altre fiction Lux Vide, si gioca con gli attori. Senza però mostrarli realmente sul set ma in altre vesti.

Ma nella serie, che cosa faranno la Chillemi e l’attore turco alla sua prima volta da vero protagonista in una serie italiana?

Viola come il mare: la trama della serie con Can Yaman e Francesca Chillemi

Viola Vitale ( interpretata da Francesca Chillemi) dopo essersi sempre occupata di comunicazione di e di moda nella bella e romantica Parigi, decide di cambiare un po’ il corso della sua vita anche perchè ha intenzione di indagare nel suo passato per scoprire una cosa per lei molto importante. Viola torna a Palermo, dove è nata, perchè vuole trovare suo padre, un uomo che non ha mai conosciuto.

Arrivata in Sicilia, Viola deve trovare un lavoro e trova occupazione presso un giornale on line e inizia quindi a lavorare per la redazione web, nella sezione cronaca nera. Dovendo quindi informarsi sui fatti che accadono nella sua città, per ragioni di forza maggiore ha a che fare con l’ispettore Francesco Demir ( interpretato da Can Yaman). L’ispettore colpisce subito Viola che non può fare a meno di notare il suo talento investigativo. Tra i due c’è sicuramente un buon feeling ma Demir, non si fida molto del prossimo…

Dopo poco tempo che si sono incontrati, i due si troveranno a lavorare insieme, fianco a fianco sui casi di omicidio: Viola lavora come giornalista, mentre Francesco lavora come poliziotto.

Viola come il mare il promo estivo con Can Yaman e Francesca Chillemi ( video)

Viola come il mare, quando andrà in onda?

Per il momento nessuna notizia ufficiale sulla data di messa in onda della fiction di Canale 5. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte di mediaset.