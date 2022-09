Antonella Clerici gela tutti: nessun matrimonio con Garrone

Nella sua ultima intervista per Gente, Antonella Clerici parla del matrimonio: per il momento, lei e Garrone non hanno intenzione di sposarsi

Ancora una volta Antonella Clerici ha parlato del suo futuro e lo ha fatto, dopo aver letto, un po’ su tutte le riviste di cronaca rosa questa estate, di un suo possibile e imminente terzo matrimonio. In realtà ogni volta in cui si parla della sua storia con Vittorio Garrone, le viene chiesto di questo ipotetico matrimonio e più di una volta la conduttrice ha spiegato che non hanno bisogno di sposarsi, per essere felici. L’imprenditore ha già un matrimonio alle spalle, la Clerici ne ha due falliti e, come racconta nella sua ultima intervista per la rivista Gente, forse non è il caso di tentare di nuovo la fortuna, visto come sono andate le cose in passato. Antonella Clerici e Garrone sono innamorati più che mai, questo è certo e vivono felici nella loro casa nel bosco, non hanno bisogno di leggere su un pezzo di carta di essere marito e moglie, loro si sentono già uniti per la vita. E hanno trovato il giusto equilibrio che ha portato entrambi a essere nel posto giusto, con le persone giuste, in una bellissima famiglia allargata.

Antonella Clerici gela tutti: nessun matrimonio con Vittorio Garrone

Anche la Clerici ha letto del suo matrimonio sui giornali e sul web e per questo ci tiene a precisare, che lei e Vittorio non sono alle prese con i preparativi e che il 2023 non porterà nella casa nel bosco fiori d’arancio perchè non ci sarà nessun matrimonio. La Clerici nella sua intervista per la rivista Gente ha spiegato: “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. “

E poi ha continuato: “Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già”. Non la rivedremo quindi in abito bianco, almeno per il momento!