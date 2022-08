Matrimoni vip, da Simona Ventura ad Antonella Clerici ecco chi sta per sposarsi

Quali sono i prossimi matrimoni vip? Dall'estate 2022 in poi chi si sposa?

Tra i matrimoni vip che questa estate 2022 stanno per essere celebrati o organizzati il primo è quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta ma anche Simona Ventura e Antonella Clerici sembrano decise al grande passo. Tra nozze vip dichiarate, attese o top secret quelle di Simona Ventura e Giovanni Terzi ci lasciano ancora e sempre con il fiato sospeso. Innamoratissimi dal loro primo appuntamento e ogni giorno di più la conduttrice e il giornalista erano pronti a sposarsi già da tempo, poi come sappiamo il covid ha rovinato sogni e preparativi di tante coppie. Dicono che sono vicinissimi al matrimonio ma intanto per Simona e Giovanni non c’è ancora una data. A proposito di data anche la Pellegrini e Giunta stanno facendo impazzire i paparazzi dopo avere smentito che il giorno del matrimonio è il 30 agosto.

Nozze vip dopo l’estate 2022

In attesa di scoprire quando vedremo la divina in abito da sposa scopriamo chi sta per annunciare le nozze, chi sta per scegliere ogni dettaglio. Dicono che Antonella Clerici e Vittorio Garrone dopo 5 anni abbiano deciso di diventare marito e moglie, che lui le abbia fatto la dolce proposta e che presto diranno il sì che i fan e il gossip attendono da tempo. La Clerici tace forse stufa di smentire o magari perché davvero è pronta per l’ennesimo matrimonio, il più bello.

A settembre dovrebbero sposarsi anche Fabrizio Corona e Sara Barbieri ma questa non è la prima volta che lui annuncia le nozze. Vedremo se è davvero Sara la donna della sua vita dopo Nina Moric.

Dovrebbero esserci i fiori d’arancio anche per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dicono che i due ex gieffini presto inizieranno i preparativi. Attendiamo come sempre per fare gli auguri e per ammirare i vari cambi d’abito delle spose.